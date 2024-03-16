إلى متى يستمر عابثون في الكرك بتخريب مرافق عامة ومشاريع تطوير للمدينة؟

MENAFN - Alghad Newspaper) هشال العضايلة

الكرك- تعرضت مشاريع ومرافق خدمية بلدية في محافظة الكرك خلال الأشهر الأخيرة إلى التخريب والعبث، ما ألحق بها أضرارا كبيرة، وحرم السكان من الاستفادة منها، وخصوصا تلك التي انفقت عليها مبالغ مالية كبيرة.

وشملت عمليات التخريب والعبث، مواقع خدمية ومشاريع حديثة واخرى قديمة، تتكرر فيها حالات العبث بشكل دائم وفقا لمصادر بلدية مختلفة، ومنها مشروع وسط مدينة الكرك الذي بلغت كلفته المالية زهاء 300 ألف دينار، ومشاريع تشجير طرق وشوارع وأحياء، بحيث يجري اقتلاع أشجار حديثة، تزرعها البلدية، إلى جانب العبث بالحدائق العامة، وكل ما يتعلق بمرافقها من اسيجة وأشجار.

كما يقوم بعض العابثين بتخريب حاويات جمع النفايات، بتحطيمها وحرقها، ما يعرضها للتلف واضطرار البلدية إلى وضع براميل للنفايات بديلا عنها. ناهيك عما يتعرض له موقع عين سارة السياحي في وادي الكرك، من تخريب وعبث طوال الوقت.

وأكدت مصادر بلدية، أن كلفة عمليات التخريب والعبث تلك تقدر بمئات آلاف الدنانير وهي مبالغ مالية من موازنة البلدية ومن جيوب المواطنين.

وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، أنه خلال السنوات الاخيرة، تتعرض العديد من المواقع والمشاريع في الكرك للتخريب، حتى أن بعضها قيد التنفيذ ولم يسلم من العبث والتخريب، لافتا إلى أن تلك المشاريع كلفت البلدية جهودا بشرية ونفقات مالية كبيرة.

وبين المعايطة أن آخر حالات العبث والتخريب، كان ما شهدته عمليات التشجير التي تقوم بها البلدية مؤخرا في مواقع مختلفة بجميع مناطق البلدية وعددها 16، وبجهود كبيرة لتشجير الساحات والشوارع والأحياء، بحيث تتعرض الأشجار للاقتلاع في الليل، وهي بفعل فاعل بلا أدنى شكل، ما يحيل جهود البلدية إلى فوضى ويحرم المواطنين من الاستفادة والاستمتاع، بما تنفذه البلدية من عمليات تشجير للمواقع المختلفة.

وأضاف إلى أن منطقة وسط مدينة الكرك، شكلت للمجالس البلدية قلقا كبيرا، بسبب تحولها إلى مكرهة صحية نتيجة الانتشار العشوائي للبسطات والباعة المتجولين فيها، في حين توصلت البلدية وبعد سنوات لحل ينهي هذه الحالة بانشاء مشروع ساحة الشهداء، والذي بدئ العمل به قبل أكثر من عام، بكلفة مالية بلغت زهاء 300 ألف دينار.

وأشار المعايطة، إلى أنه مؤخرا، وبعد الانتهاء من كامل أعمال مشروع ساحة الشهداء، تعرض المشروع إلى عمليات تخريب متعمدة من مجهولين، ما أدى لتشويهه، مع انه كان من المتوقع استلامه ووضعه في خدمة المواطنين بالمدينة، لافتا إلى أن المشروع نفسه تعرض قبل اربعة أشهر إلى عملية تخريب قبل الانتهاء منه، ما اخر انجازه وأضاف نفقات جديدة على البلدية.

وأشار إلى أن بلدية الكرك أحالت قبل أكثر من عام، عطاء تطوير وسط المدينة بكلفة وصلت إلى حوالي 300 ألف دينار، لإنهاء حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة، منذ أكثر من تسع سنوات، بعد إزالة مرافق المشروع السياحي الثالث الذي نفذ سابقا بالمنطقة وتحول الميدان الموجود فيها إلى ساحة لتجار البسطات والباعة المتجولين.

وبين المعايطة إلى أن عمليات تخريب وتكسير واعتداء من مجهولين، طالت أشجار الزينة وأنابيب المياه، إضافة إلى تخريب النافورة الموجودة في الميدان والعبث في الإنارة ومحاولة إزالتها من مكانها، وسياجات الحماية من المركبات على أطراف المشروع، ما يعني أن جميع المرافق طالها العبث.

ولفت إلى أن بلدية الكرك تناشد المواطنين بضرورة التعاون معها في حماية مشروع ساحة الشهداء من العبث والتخريب، إذ لن تستطيع البلدية وضع حراس إذا لم يكن المواطن نفسه حارسا على الممتلكات العامة.

وأكد أن البلدية معنية بتطوير وسط المدينة التاريخي، وقد قررت مؤخرا عبر مجلسها تقديم تسهيلات للمواطنين الراغبين بإنشاء مشاريع سياحية وثقافية في مبان تاريخية وأثرية عمرها يزيد على 80 عاما بعد إعادة ترميمها، للحفاظ عليها وإدامتها بمشاريع ذات قيمة محلية.

وقال إن مشروع عين سارة الذي تقوم البلدية بعمليات إعادة تأهيل دائمة له، وهو موقع سياحي مهم، من الأكثر استقبالا للمواطنين خلال فترات طويلة من العام، ويتعرض لتخريب مختلف مرافقه، وربما تكون تلك العمليات مقصودة من أشخاص هدفهم تشوية انجازات البلدية ومجلسها الحالي.

وكان المشروع السياحي الثالث، شمل وسط المدينة بتنفيذ ساحة عامة يتوسطها نصب تذكاري، يتربع عليه تمثال لصلاح الدين الأيوبي، يمثل ارتباطه بمدينة الكرك تاريخيا، بالإضافة إلى بناء أرصفة وحواجز حديدية، تمنع اصطفاف المركبات على الأرصفة، لكن جرى في السنوات الماضية تجريف لوسط المدينة، بما تتضمنه من انجازات للمشروع، ونقل تمثال صلاح الدين إلى ساحة قرب قلعة الكرك.

وأكد سكان وتجار في الكرك، بأن ما يحدث في مواقع ومرافق ومشاريع مختلفة من الكرك يسيء إلى المدينة كلها، ويحرم السكان من الاستفادة من خدمات تلك المرافق، وهي أساسية جميعها. مطالبين بان يحاسب كل من يخرب تلك المرافق.

وأشاروا إلى أملهم بان يسهم مشروع تطوير وسط المدينة الذي تنفذه البلدية، ويحمل اسم "ميدان شهداء الكرك"، بإعادة الألق لوسطها التجاري الذي يعاني منذ سنوات من التردي والفوضى بسبب تعديات أصحاب البسطات والباعة المتجولين، وتجار الخضراوات المتنقلين، مطالبين البلدية بعدم الانصياع لمن يريد تخريب الساحة وغيرها من مرافق البلدية ومتابعة الانجاز حتى لو تطلب ذلك فترة إضافية.

وقال الناشط احمد الحباشنة، إننا نأسف بان تتعرض مرافق البلدية ومشاريعها للعبث والتخريب بشكل متكرر ومتعمد، بخاصة ما يتعرض له دوار الكرك بشكل يومي من تكسير وتخريب لمكونات المشروع من أشجار وشبكة الري والمجسمات المعدنية، برغم أن بناء هذا المرفق نفذ بأموال أهل الكرك من دافعي المسقفات والتراخيص.

وبين ان عمليات التشجير والتي يتلوها اقتلاع الأشجار ليلا هدفها توفير اجواء جمالية ومناظر طبيعية، وان من العبث والتخريب يؤذي المواطنين قبل ان يؤذي البلدية. لافتا الى إن مشروع تطوير وسط المدينة التجاري يتوقع بأن يسهم بعودة النشاط والحياة للمدينة مرة أخرى بعد سنوات من المعاناة، نتيجة تراجع الحركة وسيطرة البسطات والباعة المتجولين على الشوارع والارصفة.

وقالت رئيسة جمعية ميشع المؤابي في الكرك ازدهار الصعوب، إن ما يجري من تخريب وعبث بالمرافق البلدية التي هي في خدمة المواطنين، يسهم باشاعة الخراب والفوضى، ويمنع حالة التطور والانتقال إلى توفير مرافق خدمية ذات قيمة حقيقية.







