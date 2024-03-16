انتكاسة مفاجئة تحرم الاتحاد مهاجمه

(MENAFN
- Al Watan) تعرض مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، لانتكاسة مفاجئة قبل مواجهة الفتح التي أقيمت أمس، لحساب الجولة الـ24 لدوري المحترفين السعودي للمحترفين.
وكان بنزيما يعاني من إصابة على مستوى الظهر، أبعدته عن آخر 4 مباريات لفريقه بواقع 3 ضد الهلال وواحدة أمام الأخدود، إلا أنه شارك لمدة 5 دقائق فقط في التدريبات الجماعية الأخيرة للاتحاد، قبل أن يغادر سريعا.
وقرر الجهاز الطبي لفريق الاتحاد خضوع اللاعب لعدة جلسات تأهيلية جديدة على موضع الإصابة، وهو السبب وراء استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الفتح.
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