Sunday, 17 March 2024 07:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتكاسة مفاجئة تحرم الاتحاد مهاجمه

3/16/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرض مهاجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، لانتكاسة مفاجئة قبل مواجهة الفتح التي أقيمت أمس، لحساب الجولة الـ24 لدوري المحترفين السعودي للمحترفين.
وكان بنزيما يعاني من إصابة على مستوى الظهر، أبعدته عن آخر 4 مباريات لفريقه بواقع 3 ضد الهلال وواحدة أمام الأخدود، إلا أنه شارك لمدة 5 دقائق فقط في التدريبات الجماعية الأخيرة للاتحاد، قبل أن يغادر سريعا.
وقرر الجهاز الطبي لفريق الاتحاد خضوع اللاعب لعدة جلسات تأهيلية جديدة على موضع الإصابة، وهو السبب وراء استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة الفتح.

MENAFN16032024000089011017ID1107986127

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث