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28 صقرا يبدؤون التحضير لمهمتي طاجيكستان

3/16/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Al Watan) يدشن المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم، معسكره الإعدادي في الرياض، تحضيرًا لمواجهتي طاجيكستان، في الـ21 والـ26 من مارس الجاري، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا والمكسيك وكندا، ونهائيات كأس آسيا 2027 التي ستستضيفها المملكة.
ويطمح الأخضر خلال المواجهتين إلى التمسك بصدارته للمجموعة السابعة للتصفيات، التي تضم إلى جواره منتخبات طاجيكستان والأردن وباكستان، والتي اعتلاها بعد تسجيله انتصارين على باكستان 4 /صفر، والأردن 2/صفر، في الجولتين الأولى والثانية، جامعًا العلامة الكاملة 6 نقاط ومسجلا 6 أهداف، وخارجًا بشباك نظيفة مرتين.
28 صقرًا
استدعى مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني 28 صقرًا للمعسكر الذي ينطلق اليوم هم: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.
4 حراس
ضمت قائمة مانشيني 4 حراس مرمى، هم: محمد العويس ومحمد اليامي ((الهلال))، و أحمد الكسار ((القادسية))، وراغد النجار ((النصر))، ويعتبر حارس المرمى نواف العقيدي ((النصر))، الموقوف على خلفية استبعاده من معسكر كأس آسيا الأخيرة أبرز حراس المرمى الغائبين في مركز حراسة المرمى. في خط الدفاع استدعى مانشيني 10 مدافعين، هم: سعود عبدالحميد، علي البليهي، ياسر الشهراني ((الهلال))، فواز الصقور، حسن كادش ((الاتحاد))، علي لاجامي ((النصر))، عون السلولي، وليد الأحمد ((التعاون))، ريان حامد ((الأهلي))، متعب الحربي ((الشباب)). ويعد مدافع الهلال حسان تمبكتي المصاب، أبرز الغائبين عن القائمة، مع استمرار غياب لاعب النصر سلطان الغنام عن قائمة مانشيني.
11 للوسط والأجنحة
في خط الوسط، والجناحين، ضمن القائمة 11 لاعبًا، هم: أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب ((النصر))، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، ناصر الدوسري ((الهلال))، مختار علي، عباس الحسن ((الفتح))، فيصل الغامدي ((الاتحاد))، وتواصل غياب لاعب الهلال سلمان الفرج عن القائمة، إضافة إلى استمرار عدم استدعاء لاعب الأهلي محمد المجحد للقائمة، لكن يبدو أن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها حالت دون ضمه إلى صفوف الأخضر.
3 مهاجمين
اكتفى مانشيني بـ3 مهاجمين صريحين في قائمته، هم عبدالله رديف ((الشباب))، فراس البريكان ((الأهلي))، صالح الشهري ((الهلال)).
عودة رباعية
شهدت قائمة مانشيني الأخيرة عودة الرباعي محمد العويس، ياسر الشهراني، متعب الحربي، وليد الأحمد، لصفوف الأخضر مجددًا، بعد غيابهم عن البطولة القارية، لدواع فنية والإصابة، وسيزيد تواجد الرباعي من قوة الأخضر، لاسيما في ظل ما يملكونه من إمكانيات رائعة وخبرة كبيرة.
فحوص طبية
سيخضع لاعبو الأخضر لفحوص طبية، ولياقية، فور انتظامهم في المعسكر، للوقوف على الحالة الصحية والطبية لكلا منهم، إضافة إلى اختبارات فيسلوجية لقياس مدى الجهوزية لكل لاعب، وستحدد تلك الفحوص إمكانية استمرار اللاعب من عدمه في معسكر الصقور.
تدريبات يومية
تشهد الأيام الـ4 الأولى من المعسكر تدريبات يومية تتنوع بين الفنية واللياقية، للتحضير للموقعة الأولى أمام المنتخب الطاجيكي الخميس المقبل، وسيبدأ مانشيني رسم خطة الذهاب، قبل أن يتعرف على منافسه بشكل أكبر خلال المواجهة الأولى، ومن بعدها سيغادر الصقور إلى طاجيكستان، تحضيرا للموقعة الثانية.
مواجهتان مهمتان
يستضيف الأخضر الخميس المقبل، نظيره الطاجيكي على ملعب الأول بارك بالرياض، وسيحل ضيفًا على نفس المنتخب في الـ26 من نفس الشهر على الملعب المركزي بالعاصمة الطاجاكية دوشنبه.
وتعد المواجهتان مهمتان للغاية، إذ يطمح الأخضر إلى التمسك بقمة المجموعة السابعة، فيما منتخب طاجيكستان يحل وصيفًا بـ4 نقاط ويأمل في خطف الصدارة.
-28 لاعبًا استدعوا لمعسكر الأخضر
-4 حراس للمرمى ضمتهم القائمة
-10 مدافعين استدعاهم مانشيني
-11 لاعبًا في الوسط والأجنحة
-3 مهاجمين اكتفى بهم المدرب الإيطالي
-4 لاعبين عادوا للقائمة الخضراء
-ياسر الشهراني عاد بعد غياب طويل
-متعب الحربي أثبت جدارته بعد عودته لناديه
-8 أندية دعمت قائمة مانشي بـ28 لاعبًا
-27 لاعبًا توزعوا بين 7 أندية من أندية روشن
-10 لاعبين من الهلال و 6 من النصر
-3 اتحاديين وأهلاويان في قائمة الصقور
-تعاونيان وشبابيان وفتحاويان وقدساوي
-محمد العويس يعود مجددًا لحماية العرين
-الكسار اللاعب الوحيد من خارج دوري روشن

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