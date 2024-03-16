28 صقرا يبدؤون التحضير لمهمتي طاجيكستان

(MENAFN
- Al Watan) يدشن المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم، معسكره الإعدادي في الرياض، تحضيرًا لمواجهتي طاجيكستان، في الـ21 والـ26 من مارس الجاري، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا والمكسيك وكندا، ونهائيات كأس آسيا 2027 التي ستستضيفها المملكة.
ويطمح الأخضر خلال المواجهتين إلى التمسك بصدارته للمجموعة السابعة للتصفيات، التي تضم إلى جواره منتخبات طاجيكستان والأردن وباكستان، والتي اعتلاها بعد تسجيله انتصارين على باكستان 4 /صفر، والأردن 2/صفر، في الجولتين الأولى والثانية، جامعًا العلامة الكاملة 6 نقاط ومسجلا 6 أهداف، وخارجًا بشباك نظيفة مرتين.
28 صقرًا
استدعى مدرب الأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني 28 صقرًا للمعسكر الذي ينطلق اليوم هم: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، سعود عبدالحميد، فواز الصقور، علي البليهي، علي لاجامي، عون السلولي، حسن كادش، وليد الأحمد، ريان حامد، ياسر الشهراني، متعب الحربي، أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، محمد كنو، فيصل الغامدي، ناصر الدوسري، عباس الحسن، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.
4 حراس
ضمت قائمة مانشيني 4 حراس مرمى، هم: محمد العويس ومحمد اليامي ((الهلال))، و أحمد الكسار ((القادسية))، وراغد النجار ((النصر))، ويعتبر حارس المرمى نواف العقيدي ((النصر))، الموقوف على خلفية استبعاده من معسكر كأس آسيا الأخيرة أبرز حراس المرمى الغائبين في مركز حراسة المرمى. في خط الدفاع استدعى مانشيني 10 مدافعين، هم: سعود عبدالحميد، علي البليهي، ياسر الشهراني ((الهلال))، فواز الصقور، حسن كادش ((الاتحاد))، علي لاجامي ((النصر))، عون السلولي، وليد الأحمد ((التعاون))، ريان حامد ((الأهلي))، متعب الحربي ((الشباب)). ويعد مدافع الهلال حسان تمبكتي المصاب، أبرز الغائبين عن القائمة، مع استمرار غياب لاعب النصر سلطان الغنام عن قائمة مانشيني.
11 للوسط والأجنحة
في خط الوسط، والجناحين، ضمن القائمة 11 لاعبًا، هم: أيمن يحيى، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب ((النصر))، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، ناصر الدوسري ((الهلال))، مختار علي، عباس الحسن ((الفتح))، فيصل الغامدي ((الاتحاد))، وتواصل غياب لاعب الهلال سلمان الفرج عن القائمة، إضافة إلى استمرار عدم استدعاء لاعب الأهلي محمد المجحد للقائمة، لكن يبدو أن الإصابة الأخيرة التي تعرض لها حالت دون ضمه إلى صفوف الأخضر.
3 مهاجمين
اكتفى مانشيني بـ3 مهاجمين صريحين في قائمته، هم عبدالله رديف ((الشباب))، فراس البريكان ((الأهلي))، صالح الشهري ((الهلال)).
عودة رباعية
شهدت قائمة مانشيني الأخيرة عودة الرباعي محمد العويس، ياسر الشهراني، متعب الحربي، وليد الأحمد، لصفوف الأخضر مجددًا، بعد غيابهم عن البطولة القارية، لدواع فنية والإصابة، وسيزيد تواجد الرباعي من قوة الأخضر، لاسيما في ظل ما يملكونه من إمكانيات رائعة وخبرة كبيرة.
فحوص طبية
سيخضع لاعبو الأخضر لفحوص طبية، ولياقية، فور انتظامهم في المعسكر، للوقوف على الحالة الصحية والطبية لكلا منهم، إضافة إلى اختبارات فيسلوجية لقياس مدى الجهوزية لكل لاعب، وستحدد تلك الفحوص إمكانية استمرار اللاعب من عدمه في معسكر الصقور.
تدريبات يومية
تشهد الأيام الـ4 الأولى من المعسكر تدريبات يومية تتنوع بين الفنية واللياقية، للتحضير للموقعة الأولى أمام المنتخب الطاجيكي الخميس المقبل، وسيبدأ مانشيني رسم خطة الذهاب، قبل أن يتعرف على منافسه بشكل أكبر خلال المواجهة الأولى، ومن بعدها سيغادر الصقور إلى طاجيكستان، تحضيرا للموقعة الثانية.
مواجهتان مهمتان
يستضيف الأخضر الخميس المقبل، نظيره الطاجيكي على ملعب الأول بارك بالرياض، وسيحل ضيفًا على نفس المنتخب في الـ26 من نفس الشهر على الملعب المركزي بالعاصمة الطاجاكية دوشنبه.
وتعد المواجهتان مهمتان للغاية، إذ يطمح الأخضر إلى التمسك بقمة المجموعة السابعة، فيما منتخب طاجيكستان يحل وصيفًا بـ4 نقاط ويأمل في خطف الصدارة.
-28 لاعبًا استدعوا لمعسكر الأخضر
-4 حراس للمرمى ضمتهم القائمة
-10 مدافعين استدعاهم مانشيني
-11 لاعبًا في الوسط والأجنحة
-3 مهاجمين اكتفى بهم المدرب الإيطالي
-4 لاعبين عادوا للقائمة الخضراء
-ياسر الشهراني عاد بعد غياب طويل
-متعب الحربي أثبت جدارته بعد عودته لناديه
-8 أندية دعمت قائمة مانشي بـ28 لاعبًا
-27 لاعبًا توزعوا بين 7 أندية من أندية روشن
-10 لاعبين من الهلال و 6 من النصر
-3 اتحاديين وأهلاويان في قائمة الصقور
-تعاونيان وشبابيان وفتحاويان وقدساوي
-محمد العويس يعود مجددًا لحماية العرين
-الكسار اللاعب الوحيد من خارج دوري روشن
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