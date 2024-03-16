Sunday, 17 March 2024 07:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دنيا أبو طالب في أولمبياد 2024

3/16/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تأهّلت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، وزن ((49))، لأولمبياد باريس 2024، وسجلت دنيا اسمها رسميًا أول لاعبة سعودية تنتزع بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد بعد تأهلها من خلال التصفيات التأهيلية الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية ⁧‫باريس(2024⁩ ).
وجاء تأهل أبو طالب بعد أداء مشرف ومتميز ومجهود كبير قدمته في جميع المباريات ليضاف الإنجاز لسلسلة النتائج المتقدمة التي حققتها على الصعيدين الآسيوي والعالمي، ومن أبرزها عندما توشحت لاعبة المنتخب السعودي بالميدالية البرونزية عالميًّا وآسيويًّا، خلال 2022 - 2023. من جانبه بارك وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز الفيصل للاعبة دنيا على التأهل رسميًّا لأولمبياد ⁧باريس2024⁩، وقال إن الإنجازات تتوالى والطموحٌ لا يتوقّف بفضل الله، ثم دعم قيادة وطننا الغالي.

MENAFN16032024000089011017ID1107986125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث