دنيا أبو طالب في أولمبياد 2024

(MENAFN
- Al Watan) تأهّلت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، وزن ((49))، لأولمبياد باريس 2024، وسجلت دنيا اسمها رسميًا أول لاعبة سعودية تنتزع بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد بعد تأهلها من خلال التصفيات التأهيلية الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية باريس(2024 ).
وجاء تأهل أبو طالب بعد أداء مشرف ومتميز ومجهود كبير قدمته في جميع المباريات ليضاف الإنجاز لسلسلة النتائج المتقدمة التي حققتها على الصعيدين الآسيوي والعالمي، ومن أبرزها عندما توشحت لاعبة المنتخب السعودي بالميدالية البرونزية عالميًّا وآسيويًّا، خلال 2022 - 2023. من جانبه بارك وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز الفيصل للاعبة دنيا على التأهل رسميًّا لأولمبياد باريس2024، وقال إن الإنجازات تتوالى والطموحٌ لا يتوقّف بفضل الله، ثم دعم قيادة وطننا الغالي.
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