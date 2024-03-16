4 أندية تتنافس على ذهب السلة

(MENAFN
- Al Watan) اشتدت المنافسة على تحقيق لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة مع ختام منافسات الجولة الـ20، وتتصارع أربعة أندية لتحقيق اللقب هي: الهلال، الاتحاد، النصر، الأهلي، بعد تقلص فارق النقاط بين الرباعي مع تبقي جولتين فقط سيتحدد من خلالهما بطل الدوري.
ويتنافس على المركز الأول الهلال والاتحاد، اللذان يتساويان في النقاط برصيد37 نقطة، ويتفوق الهلال بفارق التهديف في مواجهات الفريقين، ويتنافس على المركز الثالث النصر والأهلي اللذان يتساويان في النقاط برصيد 36 نقطة، ويتقدم النصر بفارق التهديف في مواجهات الفريقين.
وتأكد هبوط التعاون وضباء إلى دوري الدرجة الأولى.
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