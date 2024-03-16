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4 أندية تتنافس على ذهب السلة

3/16/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Al Watan) اشتدت المنافسة على تحقيق لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة مع ختام منافسات الجولة الـ20، وتتصارع أربعة أندية لتحقيق اللقب هي: الهلال، الاتحاد، النصر، الأهلي، بعد تقلص فارق النقاط بين الرباعي مع تبقي جولتين فقط سيتحدد من خلالهما بطل الدوري.
ويتنافس على المركز الأول الهلال والاتحاد، اللذان يتساويان في النقاط برصيد37 نقطة، ويتفوق الهلال بفارق التهديف في مواجهات الفريقين، ويتنافس على المركز الثالث النصر والأهلي اللذان يتساويان في النقاط برصيد 36 نقطة، ويتقدم النصر بفارق التهديف في مواجهات الفريقين.
وتأكد هبوط التعاون وضباء إلى دوري الدرجة الأولى.

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