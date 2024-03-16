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جراحة ناجحة لنجم التعاون

3/16/2024 11:24:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى لاعب التعاون، البرازيلي ماتيوس كاسترو، عملية جراحية ناجحة في وتر القدم، وانتهى موسم كاسترو مع التعاون، بعد تعرضه لإصابة قوية بقطع شبه كامل في وتر القدم ((أكيليس))، خلال إحدى الحصص التدريبية التي سبقت مواجهة الأهلي في الدوري.
وانضم كاسترو إلى التعاون في أغسطس الماضي قادمًا من ناجويا جرامبوس الياباني، وشارك معه في 19 مباراة بدوري روشن، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 6 آخرين.

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