جراحة ناجحة لنجم التعاون

(MENAFN
- Al Watan) أجرى لاعب التعاون، البرازيلي ماتيوس كاسترو، عملية جراحية ناجحة في وتر القدم، وانتهى موسم كاسترو مع التعاون، بعد تعرضه لإصابة قوية بقطع شبه كامل في وتر القدم ((أكيليس))، خلال إحدى الحصص التدريبية التي سبقت مواجهة الأهلي في الدوري.
وانضم كاسترو إلى التعاون في أغسطس الماضي قادمًا من ناجويا جرامبوس الياباني، وشارك معه في 19 مباراة بدوري روشن، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 6 آخرين.
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