4618 سيدة في قوائم المخالفين - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة خلال شهر عن ترحيل 40954 مخالفًا. الإحصائية خلال الأسبوع الماضي
المخالفون: 19746
الإقامة: 11250
أمن الحدود: 5511
نظام العمل: 2985 المتسللون
972 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
%47 يمنيون
%50 إثيوبيون
%3 جنسيات أخرى
109 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية
24 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة الإجراءات
60430 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
55812 رجلا
4618 امرأة
53252 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية
1740 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
11953 رحلوا
MENAFN16032024000089011017ID1107986122
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