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4618 سيدة في قوائم المخالفين - جريدة الوطن السعودية

3/16/2024 11:24:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة خلال شهر عن ترحيل 40954 مخالفًا.
الإحصائية خلال الأسبوع الماضي
المخالفون: 19746
الإقامة: 11250
أمن الحدود: 5511
نظام العمل: 2985
المتسللون
972 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة
%47 يمنيون
%50 إثيوبيون
%3 جنسيات أخرى
109 حاولوا عبور الحدود إلى الخارج بطريقة غير نظامية
24 تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي الأنظمة
الإجراءات
60430 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
55812 رجلا
4618 امرأة
53252 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية
1740 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
11953 رحلوا

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