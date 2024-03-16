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الإفطار الجماعي يعيد ذكريات أهالي جازان

3/16/2024 11:21:32 PM

(MENAFN- Al Watan) تشهد منطقة جازان في شهر رمضان تسابقا من أهالي الأحياء بالمحافظات على إقامة موائد الإفطار الجماعية، وعلى الرغم من مظاهر الحضارة والتمدن واتساع الرقعة السكنية واختلاط الأحياء الجديدة بكثير من داخل المدينة وخارجها، فإن الجازانيين ما زالوا يحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم في الشهر الفضيل.
وتحفل عديد من الأحياء بمنطقة جازان بتجهيزات موائد الإفطار الجماعي فلا يكاد يخلو حي من مثل هذه المظاهر الرمضانية التي تعيدنا إلى أيام الألفة والعادات والتقاليد القديمة المتوارثة حيث يحمل الصائمون قبيل أذان المغرب وجبات إفطار ربات البيوت كمشاركات في إعداد الوجبات التي تمتاز بها السفرة الجازانية في رمضان.
وأوضح عريفة آل بن سلة عيسى الشعبي من حي الدير أحد أقدم الأحياء بالدرب أن شهر رمضان فرصة لتجمع الأهل والجيران على سفرة الإفطار، تعويضا عن بقية الشهور التي نادرا ما يجتمعون فيها، مشيراً إلى أن عادات الأهالي في رمضان لم تندثر، حيث يتجدد الحنين إلى الماضي كل عام في رمضان والترابط بين الأسر والجيران يزداد في الشهر المبارك ويتناقل الجيران وجبات الإفطار من منزل إلى آخر طيلة شهر رمضان. وقال إن حي الدير يعد من الأحياء القديمة جدا في محافظة الدرب وموائد الإفطار الجماعي متوارثة وجعلناها في رمضان مبادرة ((جمعة وألفة وصدقة)) وعلى نية المتوفين من أهالي الحي الذين رحلوا عنا وجماعة المسجد في الحي اتفقوا على الإفطار الجماعي عند ساحة المسجد يتناولون وجبة الإفطار ويتبادلون الأحاديث التي يغلبها طابع الحنين إلى الماضي.

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