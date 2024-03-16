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الموظف المثالي

3/16/2024 11:21:32 PM
(MENAFN- Al Watan) في كل دائرة حكومية، وأي مؤسسة أهلية، توجد شخصية استثنائية متميزة في أدائها لعملها الوظيفي بوجه من الوجوه، شخصية منفردة في النهوض بمهامها الرسمية المناطة بها، شخصية تولي واجباتها النظامية الموكلة إليها أهمية قصوى.
الموظف المثالي الفريد في نوعه، هو موظف يعشق عمله ووظيفته بصورة منقطعة النظير، يعشقها بصورة تفوق العادة المعهودة في باقي الموظفين، موظف يمسك بزمام أمورها، مدرك تماماً لمايقوم بها من تكاليف أوكلت إليه، موظف يشعرك كمراجع وكمستفيد أنك صاحب القرار في الدائرة الحكومية التي تقوم بمراجعتها وينبئك وأنت في الشركة التي لك بها حاجة فيها تريد أن تقضى وتنجز لك كأنها قد أنجزت مسبقًا لك -اعتبر موضوعك منتهي -، موظف تستشعر من خلال ذلك أنه جند نفسه لخدمتك أنت وليس أحد سواك، موظف يحسن التعامل مع المواقف الصعبة حتى يذللها من أجلك، موظف ينتظر حضورك كي يقوم بواجبه اتجاهك، موظف يستقبلك بابتسامة تشعرك وكأن بينك وبينه علاقة وسابق معرفة، بالرغم من أن الأمر خلاف ذلك، موظف يسعى جاهدًا لراحة قلبك وسعادة نفسك.
في إدارة تعليم شرق جده بنين، وفي إطار البحث عن حل لمعضلة عملية نقل أبني من مدرسة إلى مدرسة أخرى -لن أضيع وقتكم بالخوض في تفاصيلها - صادفت إحدى تلك الشخصيات التي وظفت كل إمكانيتها لتذليل الصعوبات وإزالة العقبات أمام الطلاب وأولياء أمورهم، إنه الأستاذ شرف الزهراني فالمراجعين هناك كانوا كثر، والمعاملات أيضًا كثيرة والكل يريد إنهاء معاملته الخاصة به، مع هذا فإن الأستاذ شرف الزهراني لم يتوان في خدمتنا وحل مشكلتنا المدرسية المتعلقة بالأبناء، لا أزكيه على الله، لكن هذا هو الواقع، كثر الله من أمثاله وجعل عمله ذاك في موازين حسناته، فهو بحق نموذج للموظف المثالي.

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