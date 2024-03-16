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ماذا تفعل وزارة الثقافة ؟!

3/16/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) مبادرة ( الشريك الأدبي ) أرى أنها من أجمل المبادرات التي قامت بها وزارة الثقافة مشكورة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة والتي أعلن عنها في مارس 2021 وانطلقت بعد ذلك لتحلق في سماء التميز والإبداع ، حيث تسعى الوزارة من خلالها لأن تجعل الثقافة أسلوب حياة للمجتمع بأسره ولتعزيز قيمة الأدب وأهميته في حياة أفراده وكذلك لدعم انتشار الكتاب السعودي محليا وعالميا وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للنهوض بالقطاع الثقافي وذلك بالتعاون وعقد الشراكات الأدبية مع شركاء الهيئة من المقاهي المختارة على مستوى المملكة لإقامة ملتقيات وأمسيات ثقافية تذكرنا بتلك الصالونات الأدبية التاريخية المشهورة التي تجمع الأدباء والمثقفين فترسم المشهد الثقافي وتعزز اتجاهات المجتمع وفكره وسلوكه ، وتطوره ليكون أكثر وعيا وتحضرا .هذا الحراك الثقافي الذي لاحظته وشهدته شخصيا قرب الأدب والثقافة إلى الناس أكثر وأكثر من خلال ( المقاهي ) واقترب من واقعهم بجميع شرائحهم بعد ان كان محصورا في المؤسسات الرسمية وعلى النخب والعاملين في المجال الأكاديمي لأن هذه المبادرة عززت المعرفة والوعي وقدمت جرعات ثقافية وأدبية بأنواعها للجمهور من الجنسين بكل فئاته من أفراد وعائلات ومواطنين ومقيمين وزائرين بشكل مبسط وجاذب يتحاورون ويتفقون ويختلفون في لقاءات تفاعلية مباشرة على أرض الواقع وفي أجواء تسودها الطمأنينة والتعايش والإحترام المتبادل ، واللهفة والحماس لتلقي العلم والمعرفة .
هذه البذرة الوليدة التي بذرتها الهيئة نمت وبدت لنا ثمارها في وقت قصير حيث أبرزت لنا عقول متلقية واعية ومتعطشة للمعرفة ، واستطاعت من جانب آخر ان تستقطب جمهور - مستكشف لماهية هذه المبادرة وماتحويه من لقاءات وتجمع لأرباب الفكر والأدب - كان قبل ذلك بعيد عن المشهد الثقافي ومايدور في أروقته .وليس ذلك فحسب بل الملفت للنظر ان هذه المبادرة كذلك فجرت طاقات من خلال استضافة متحدثين - أغلبهم من فئة الشباب - حيث منحتهم الفرصة للإنتشار بشكل أوسع وإبرازهم وإبراز مالديهم من مواهب بشكل أكبر ليقدموا للحضور مايملكونه من رصيد معرفي وبماتختزنه عقولهم من حب وشغف للثقافة والأدب .
ختاما تحية لوزارة الثقافة بكل فروعها وهيئاتها على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في كل مسارات الثقافة وبما يتماهى مع رؤية المملكة 2030 بتحقيق جودة حياة أفضل متمنين لها الإستمرار والتقدم دائماً وكلنا ثقة بها بقيادة وزيرنا المحبوب .
محمد عبدالله العتيبي
@Aboshouq1399
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