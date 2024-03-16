ماذا تفعل وزارة الثقافة ؟!

(MENAFN
- Al Watan) مبادرة ( الشريك الأدبي ) أرى أنها من أجمل المبادرات التي قامت بها وزارة الثقافة مشكورة ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة والتي أعلن عنها في مارس 2021 وانطلقت بعد ذلك لتحلق في سماء التميز والإبداع ، حيث تسعى الوزارة من خلالها لأن تجعل الثقافة أسلوب حياة للمجتمع بأسره ولتعزيز قيمة الأدب وأهميته في حياة أفراده وكذلك لدعم انتشار الكتاب السعودي محليا وعالميا وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للنهوض بالقطاع الثقافي وذلك بالتعاون وعقد الشراكات الأدبية مع شركاء الهيئة من المقاهي المختارة على مستوى المملكة لإقامة ملتقيات وأمسيات ثقافية تذكرنا بتلك الصالونات الأدبية التاريخية المشهورة التي تجمع الأدباء والمثقفين فترسم المشهد الثقافي وتعزز اتجاهات المجتمع وفكره وسلوكه ، وتطوره ليكون أكثر وعيا وتحضرا .هذا الحراك الثقافي الذي لاحظته وشهدته شخصيا قرب الأدب والثقافة إلى الناس أكثر وأكثر من خلال ( المقاهي ) واقترب من واقعهم بجميع شرائحهم بعد ان كان محصورا في المؤسسات الرسمية وعلى النخب والعاملين في المجال الأكاديمي لأن هذه المبادرة عززت المعرفة والوعي وقدمت جرعات ثقافية وأدبية بأنواعها للجمهور من الجنسين بكل فئاته من أفراد وعائلات ومواطنين ومقيمين وزائرين بشكل مبسط وجاذب يتحاورون ويتفقون ويختلفون في لقاءات تفاعلية مباشرة على أرض الواقع وفي أجواء تسودها الطمأنينة والتعايش والإحترام المتبادل ، واللهفة والحماس لتلقي العلم والمعرفة .
هذه البذرة الوليدة التي بذرتها الهيئة نمت وبدت لنا ثمارها في وقت قصير حيث أبرزت لنا عقول متلقية واعية ومتعطشة للمعرفة ، واستطاعت من جانب آخر ان تستقطب جمهور - مستكشف لماهية هذه المبادرة وماتحويه من لقاءات وتجمع لأرباب الفكر والأدب - كان قبل ذلك بعيد عن المشهد الثقافي ومايدور في أروقته .وليس ذلك فحسب بل الملفت للنظر ان هذه المبادرة كذلك فجرت طاقات من خلال استضافة متحدثين - أغلبهم من فئة الشباب - حيث منحتهم الفرصة للإنتشار بشكل أوسع وإبرازهم وإبراز مالديهم من مواهب بشكل أكبر ليقدموا للحضور مايملكونه من رصيد معرفي وبماتختزنه عقولهم من حب وشغف للثقافة والأدب .
ختاما تحية لوزارة الثقافة بكل فروعها وهيئاتها على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في كل مسارات الثقافة وبما يتماهى مع رؤية المملكة 2030 بتحقيق جودة حياة أفضل متمنين لها الإستمرار والتقدم دائماً وكلنا ثقة بها بقيادة وزيرنا المحبوب .
محمد عبدالله العتيبي
@Aboshouq1399
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