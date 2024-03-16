Sunday, 17 March 2024 07:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


15.9% نموا سنويا بسوق التكنولوجيا الخضراء

3/16/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع تقرير حديث أن يشهد سوق التكنولوجيا الخضراء والاستدامة في المملكة نموا سنويا يصل إلى 15.9% بين الأعوام 2024-2032 ويتضمن سوق التكنولوجيا الخضراء في المملكة حسب تقرير لمجموعة IMARC؛ إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي والتحليلات، والأمن السيبراني، والمباني الخضراء، وإدارة البصمة الكربونية.
وتشير التكنولوجيا الخضراء والاستدامة إلى الممارسات والحلول المبتكرة المصممة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتخفيف من آثار الأنشطة البشرية على هذا الكوكب.
تطبيقات الاستدامة
تشمل هذه التكنولوجيا مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأجهزة الموفرة للطاقة، والمباني الخضراء، وخيارات النقل الصديقة للبيئة. الهدف هو إنشاء أنظمة مستدامة تقلل من الآثار البيئية وتدعم التوازن البيئي. تركز الاستدامة، في هذا السياق، على تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، مما يضمن علاقة متناغمة بين الطبيعة والمجتمع والاقتصاد. تؤكد هذه الممارسات على أهمية الحد من النفايات ومنع التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري حيث يتم إعادة استخدام المنتجات والمواد وإعادة تدويرها، وبالتالي تعزيز أسلوب حياة مستدام ومسؤول بيئيا. تمثل التكنولوجيا الخضراء والاستدامة نهجا شاملا لتعزيز كوكب أكثر صحة وعالم أكثر إنصافا لجميع السكان.
أسباب النمو
يشهد سوق التكنولوجيا الخضراء والاستدامة في المملكة العربية السعودية نموا كبيرا، مدفوعا بمبادرة رؤية 2030 لحكومة المملكة العربية السعودية، والتي تتضمن أهدافا طموحة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والاستثمار بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتؤكد هذه الخطة الاستراتيجية على التحول الوطني نحو التنمية المستدامة، بهدف الحد من الآثار البيئية وتعزيز كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات. إلى جانب ذلك، مع التركيز المتزايد على الابتكار والتكنولوجيا في السعي لتحقيق الاستدامة، هناك طفرة في ممارسات البناء الخضراء، والتي تركز على بناء هياكل موفرة للطاقة ومحافظة على الموارد، وبالتالي تكتسب زخما كجزء من استراتيجية التنمية الحضرية للبلاد. بصرف النظر عن هذا، فإن اعتماد تقنيات الشبكة الذكية وطرق إعادة تدوير المياه وحلول تحويل النفايات إلى طاقة آخذ في الارتفاع أيضا، مدفوعا بالتزام الأمة بالاستدامة البيئية والحفاظ على الطاقة. كما أن هناك اتجاها مهما آخر يتمثل في زيادة الاستثمار في السيارات الكهربائية (EVs) والبنية التحتية ذات الصلة، مما يشير إلى التحرك نحو تقليل انبعاثات الكربون وتطوير نظام نقل أكثر استدامة.

MENAFN16032024000089011017ID1107986114

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث