15.9% نموا سنويا بسوق التكنولوجيا الخضراء

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- Al Watan) توقع تقرير حديث أن يشهد سوق التكنولوجيا الخضراء والاستدامة في المملكة نموا سنويا يصل إلى 15.9% بين الأعوام 2024-2032 ويتضمن سوق التكنولوجيا الخضراء في المملكة حسب تقرير لمجموعة IMARC؛ إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي والتحليلات، والأمن السيبراني، والمباني الخضراء، وإدارة البصمة الكربونية.
وتشير التكنولوجيا الخضراء والاستدامة إلى الممارسات والحلول المبتكرة المصممة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتخفيف من آثار الأنشطة البشرية على هذا الكوكب. تطبيقات الاستدامة
تشمل هذه التكنولوجيا مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأجهزة الموفرة للطاقة، والمباني الخضراء، وخيارات النقل الصديقة للبيئة. الهدف هو إنشاء أنظمة مستدامة تقلل من الآثار البيئية وتدعم التوازن البيئي. تركز الاستدامة، في هذا السياق، على تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، مما يضمن علاقة متناغمة بين الطبيعة والمجتمع والاقتصاد. تؤكد هذه الممارسات على أهمية الحد من النفايات ومنع التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري حيث يتم إعادة استخدام المنتجات والمواد وإعادة تدويرها، وبالتالي تعزيز أسلوب حياة مستدام ومسؤول بيئيا. تمثل التكنولوجيا الخضراء والاستدامة نهجا شاملا لتعزيز كوكب أكثر صحة وعالم أكثر إنصافا لجميع السكان. أسباب النمو
يشهد سوق التكنولوجيا الخضراء والاستدامة في المملكة العربية السعودية نموا كبيرا، مدفوعا بمبادرة رؤية 2030 لحكومة المملكة العربية السعودية، والتي تتضمن أهدافا طموحة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والاستثمار بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتؤكد هذه الخطة الاستراتيجية على التحول الوطني نحو التنمية المستدامة، بهدف الحد من الآثار البيئية وتعزيز كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات. إلى جانب ذلك، مع التركيز المتزايد على الابتكار والتكنولوجيا في السعي لتحقيق الاستدامة، هناك طفرة في ممارسات البناء الخضراء، والتي تركز على بناء هياكل موفرة للطاقة ومحافظة على الموارد، وبالتالي تكتسب زخما كجزء من استراتيجية التنمية الحضرية للبلاد. بصرف النظر عن هذا، فإن اعتماد تقنيات الشبكة الذكية وطرق إعادة تدوير المياه وحلول تحويل النفايات إلى طاقة آخذ في الارتفاع أيضا، مدفوعا بالتزام الأمة بالاستدامة البيئية والحفاظ على الطاقة. كما أن هناك اتجاها مهما آخر يتمثل في زيادة الاستثمار في السيارات الكهربائية (EVs) والبنية التحتية ذات الصلة، مما يشير إلى التحرك نحو تقليل انبعاثات الكربون وتطوير نظام نقل أكثر استدامة.
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