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عبداللطيف جميل أقوى شركة عائلية عربيا

3/16/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت فوربس الشرق الأوسط، عن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024، لتسلط الضوء على أكبر الشركات العائلية العريقة في المنطقة.
وتتصدر التصنيف شركة عبداللطيف جميل السعودية، تتبعها مجموعة الفطيم الإماراتية في المركز الثاني، ثم مجموعة منصور المصرية في المركز الثالث.
بينما تعد مجموعة منصور، الشركة الوحيدة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي المُصنفة ضمن أول 10 مراكز في القائمة، وفي مايو 2023، منح الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) حقوق امتياز بقيمة 500 مليون دولار للمجموعة، بقيادة محمد منصور، لتأسيس نادي كرة قدم في سان دييغو، كاليفورنيا، بحلول عام 2025.
كذلك بلغ صافي الثروة المجمعة للإخوة محمد ويوسف وياسين منصور، نحو 5.8 مليارات دولار حتى فبراير 2024، بما يجعلها أغنى عائلة عربية مُصنفة في قائمة العام.
وبعيًدا عن الاستثمارات التقليدية في العقارات والضيافة، بدأت الشركات العائلية تتنوع بشكل متزايد لتشمل مزيدا من القطاعات الناشئة، وتمكنت من الاستمرار عبر مرور الأجيال، حيث أسست 6 منها في القرن التاسع عشر، و26 شركة قبل عام 1950، كما أسست 6 شركات منها فقط في العقد الأول من القرن الحالي.
وتشكلت جميعها نتيجة تقسيم أو بيع شركة سابقة أو توحيد الأصول الموجودة مسبقًا لتشكيل مجموعة قابضة.

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