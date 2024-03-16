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اصبر أنا بخبز وجبن

3/16/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أتذكر أنني في صغري لم أحتج إلى تسجيل ((مقاضي البيت)) في ورقة، فقط أفرغ من دماغي مكانا يتسع لثلاث كلمات ولن تتجاوز الـ 5 (خبز، جبن، لبن، زبادي، قشطة). وأتذكر أنني عشت أنا وأبناء جيلي ولم نمت جوعا أو نتوقف عن اللعب يوما بسبب سوء التغذية أو نقص الشهية. وما إن وصلت إلى المرحلة المتوسطة حتى أضيفت بعض التفاصيل لمقاضي البيت مثل القشطة بالفراولة مع القشطة ((من غير فراولة))، والجبن أصبح نوعان سائلا وغير سائل، وفي المرحلة الثانوية أضيف للخبر نوع آخر فأصبح خبز أبيض وخبز أسمر، ومع ذلك لم يتهمونا بالعنصرية. أما اليوم فسأعيد ((مقاضي البيت)) نفسها ولكن بعدما أدخل عليها مفهوم التسويق (التهم نفسك قبل أن يلتهمك الآخرون) بمعنى إن كان لك منتج واحد في السوق ودخل منافسك بمنتج واحد فتكون حصتك في السوق 50 % أما إن دخلت بمنتجين فحصتك السوقية ستكون 66 % وهو ما زال على منتج واحد فحصته السوقية 34 %، وعلى هذا المبدأ أصبحت مقاضي البيت كالتالي: (خبز أبيض، خبز بر، خبز نخالة، توست أبيض، توست أسمر، صامولي ساندوتش، صامولي برقر) ثم ننتقل لقسم الأجبان (جبنة شيدر، جبنة موزاريلا، جبنة فيتا) ثم قسم الألبان (لبن كامل وقليل وخالي الدسم، لبن بالخمائر المساعدة على الهضم، لبن عيران، لبن بالنعناع، زبادي يوناني، زبادي ((ما عنده جواز))) إلخ إلخ إلخ، رغم أن أبو ((خبز وجبن)) لم يموت جوعا.
أما في الشق الثاني فيحكى أن رجلا دخل السوق وغادره ولم يتبضع إلا أشياءً أساسية فسأله أحد التجار ((وش فيك يبو فلان ما تقضيت اليوم من عندي)) فرد عليه ((ما عندي فلوس))، فقال التاجر اشتر من عندي وبـ((أصبر عليك)) فرد عليه ((أصبر أنا)) بمعنى أصبر أنا بـ(مد رجلي على قد لحافي) بدلا مما تصبر علي أنت كتاجر وأصبح مديونا لك فقط كونك أغريتني بتسهيلاتك لي فطمعت بشراء أشياء يمكنني العيش من دونها، فهل يا ترى لو أننا رددنا بنفس الرد على البنوك حينما تعرض علينا بطاقة ائتمانية لنسافر بها سياحة الآن ونسددها بالآجل، أو شركات الدفع بالتقسيط على 4 دفعات، أو عقود الهواتف الذكية ((قسط بسعر الكاش))، أو.... أو.... أو، فهل يا ترى ستجدنا نصرخ من غلاء الأسعار وأن الراتب لم يعد يكفي لربع الشهر وأن وأن وأن، فلو كنت موظفا جديدا هذا اليوم، فتأمل كيف سيرتفع دخلك لو أنك لن تشتري إلا أساسيات الأشياء ولن تكون فريسة لتعدد الخيارات من نفس المنتج، وأن تسهيلات الدائن لم تغرِك لتكون أنت الملزم بسداد الدين، وكأن ذكاءك الاقتصادي يقول ((اصبر أنا بخبز وجبن)).

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