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هللاتكم شفاء بجدة

3/16/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جمعية ‏عيون جدة الخيرية وضمن أعمالها الخيرية المجتمعية مبادرة ((هللاتكم شفاء لكم))؛ لتحفيز الأعمال الخيرية والاجتماعية في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، والمهتمين بالعمل الخيري.
وتركز المبادرة التي تتعايش مع روحانيات الشهر الفضيل في البذل والعطاء؛ على ترسيخ قيم التبرع كفضيلة حث عليها الدين الإسلامي؛ ويصب في تحسين جودة الحياة ورعاية للأسر المحتاجة والمتعففة في منطقة مكة المكرمة.

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