هللاتكم شفاء بجدة

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت جمعية عيون جدة الخيرية وضمن أعمالها الخيرية المجتمعية مبادرة ((هللاتكم شفاء لكم))؛ لتحفيز الأعمال الخيرية والاجتماعية في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع غير الربحي، والمهتمين بالعمل الخيري.
وتركز المبادرة التي تتعايش مع روحانيات الشهر الفضيل في البذل والعطاء؛ على ترسيخ قيم التبرع كفضيلة حث عليها الدين الإسلامي؛ ويصب في تحسين جودة الحياة ورعاية للأسر المحتاجة والمتعففة في منطقة مكة المكرمة.
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