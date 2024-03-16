لجان لمحاصرة غياب الطلاب

(MENAFN
- Al Watan) وضعت وزارة التعليم خطة إجرائية للانضباط المدرسي في المدارس ولجان للمتابعة خاصة في رمضان، ودعت الوزارة عبر إدارات التعليم بتفعيل الخطط والمتابعة لتحقيق مستهدفات الوزارة وإدارات التعليم برفع مؤشرات الانضباط المدرسي والمتابعة المستمرة والمباشرة.
قواعد السلوك
اشتملت الخطة الإجرائية لتعزيز الانضباط على تفعيل دور اللجان ورصد الغياب في المنصات المختصة والمعتمدة وأخذ تواقيع أولياء الأمور بعد اطلاعهم على نموذج الالتزام المدرسي وقواعد السلوك والمواظبة مع التزام المعلمين بتطبيق الخطط الدراسية وتنفيذ ومتابعة برامج التوجيه الطلابي المعزز للانضباط المدرسي وتوعية الطلبة وأولياء أمورهم بأهمية الانضباط المدرسي عبر الوسائل المتاحة، كذلك تطبيق قواعد السلوك والمواظبة بكامل إجراءاتها الوقائية والعلاجية مع تفعيل برنامج تعزيز السلوك الإيجابي وتحويل الطلبة متكرري الغياب للموجه الطلابي مع تنفيذ الإجراءات التوجيهية للطلبة متكرري الغياب والتأخر الصباحي وإرسال رسائل تحفيزية لأولياء الأمور تؤكد أهمية الحضور اليومي والانتظام والإجراءات التي سيتم اتخاذها عند الغياب دون عذر، إضافة إلى توثيق علاقة الأسرة مع المدرسة وتفعيل مجالس أولياء الأمور والمجالس الطلابية.
خطة وتقييم
وضعت الخطة عددا من الإجراءات للطلاب متكرري الغياب من خلال التوعية المستمرة وملاحظة المؤشرات السلوكية ومراجعة الإجراءات التي قدمت للطالب وتصنيف مظاهر الغياب عند الطالب وبحث الأسباب الحقيقية وراء تكرار الغياب والتأخر الصباحي وبناء خطة علاجية تتوافق مع حالة الطالب تعالج المشكلة، فيما يتم التعامل مع متكرري الغياب من الطلاب بالإنذار واستدعاء ولي الأمر وتحويل الطالب لإدارة التعليم عند تجاوز الغياب الحد المسموح ونفاد كل الإجراءات المطبقة من قبل المدارس، وتتولى الإدارة بعد ذلك عملية التقييم، ونقله لمدرسة أخرى، فيما يتم تحويل الحالة للجهات المختصة عند تكرار الطالب.
إجراءات لمتكرري الغياب
التوعية المستمرة للطلاب.
ملاحظة المؤشرات السلوكية.
مراجعة الإجراءات بشكل دوري.
تصنيف مظاهر الغياب عند الطالب.
التوصية بنقله لمدرسة أخرى.
بحث الأسباب الحقيقية وراء تكرار الغياب.
بناء خطة علاجية تتوافق مع حالة الطالب.
الإنذار واستدعاء ولي الأمر.
إخطار إدارة التعليم عن حالة الطالب.
تحويل الطالب لإدارة التعليم من المدرسة.
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