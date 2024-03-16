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لجان لمحاصرة غياب الطلاب

3/16/2024 11:21:31 PM
(MENAFN- Al Watan) وضعت وزارة التعليم خطة إجرائية للانضباط المدرسي في المدارس ولجان للمتابعة خاصة في رمضان، ودعت الوزارة عبر إدارات التعليم بتفعيل الخطط والمتابعة لتحقيق مستهدفات الوزارة وإدارات التعليم برفع مؤشرات الانضباط المدرسي والمتابعة المستمرة والمباشرة.
قواعد السلوك
اشتملت الخطة الإجرائية لتعزيز الانضباط على تفعيل دور اللجان ورصد الغياب في المنصات المختصة والمعتمدة وأخذ تواقيع أولياء الأمور بعد اطلاعهم على نموذج الالتزام المدرسي وقواعد السلوك والمواظبة مع التزام المعلمين بتطبيق الخطط الدراسية وتنفيذ ومتابعة برامج التوجيه الطلابي المعزز للانضباط المدرسي وتوعية الطلبة وأولياء أمورهم بأهمية الانضباط المدرسي عبر الوسائل المتاحة، كذلك تطبيق قواعد السلوك والمواظبة بكامل إجراءاتها الوقائية والعلاجية مع تفعيل برنامج تعزيز السلوك الإيجابي وتحويل الطلبة متكرري الغياب للموجه الطلابي مع تنفيذ الإجراءات التوجيهية للطلبة متكرري الغياب والتأخر الصباحي وإرسال رسائل تحفيزية لأولياء الأمور تؤكد أهمية الحضور اليومي والانتظام والإجراءات التي سيتم اتخاذها عند الغياب دون عذر، إضافة إلى توثيق علاقة الأسرة مع المدرسة وتفعيل مجالس أولياء الأمور والمجالس الطلابية.
خطة وتقييم
وضعت الخطة عددا من الإجراءات للطلاب متكرري الغياب من خلال التوعية المستمرة وملاحظة المؤشرات السلوكية ومراجعة الإجراءات التي قدمت للطالب وتصنيف مظاهر الغياب عند الطالب وبحث الأسباب الحقيقية وراء تكرار الغياب والتأخر الصباحي وبناء خطة علاجية تتوافق مع حالة الطالب تعالج المشكلة، فيما يتم التعامل مع متكرري الغياب من الطلاب بالإنذار واستدعاء ولي الأمر وتحويل الطالب لإدارة التعليم عند تجاوز الغياب الحد المسموح ونفاد كل الإجراءات المطبقة من قبل المدارس، وتتولى الإدارة بعد ذلك عملية التقييم، ونقله لمدرسة أخرى، فيما يتم تحويل الحالة للجهات المختصة عند تكرار الطالب.
إجراءات لمتكرري الغياب
التوعية المستمرة للطلاب.
ملاحظة المؤشرات السلوكية.
مراجعة الإجراءات بشكل دوري.
تصنيف مظاهر الغياب عند الطالب.
التوصية بنقله لمدرسة أخرى.
بحث الأسباب الحقيقية وراء تكرار الغياب.
بناء خطة علاجية تتوافق مع حالة الطالب.
الإنذار واستدعاء ولي الأمر.
إخطار إدارة التعليم عن حالة الطالب.
تحويل الطالب لإدارة التعليم من المدرسة.

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