الشمندر العملاق يعاود الظهور بنجران

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- Al Watan) ظهر الشمندر العملاق مجددا بإحدى مزارع الحضن بمنطقة نجران، نظير الأجواء الملائمة والتربة الخصبة والمياه العذبة التي تساعد على نجاح أي منتج داخلي وخارجي ويعتبر الشمندر من المنتجات الزراعية المدموج ما بين الفواكه والخضروات ويتميز بطعمه المميز ولونه الأحمر.
عوامل مساعدة
قال المزارع سداح مانع آل حيدر، تبدأ زراعة الشمندر في أواخر السنة الميلادية ويبدأ حصاده في بداية شهر مارس ويعتبر من المنتجات الزراعية التي تتحمل وجودها داخل التربة لـ6 أشهر دون أن يتأثر بالعوامل المناخية، وتستطيع أن تجنيه في أي وقت وقد ساعد على زراعته وظهوره بهذا الشكل العملاق خصوبة التربة بنجران وقرية الحضن بالذات التي تتميز بنوعية تربتها وعذوبة مياهها وأجوائها الخلابة المساعدة لزراعة كافة المنتجات ونجاحها.
فوائد الشمندر
والشمندر غني بفيتامين (بي) والحديد والبوتاسيوم والماغنيسيوم ويحتوي على عديد من العناصر التي لا تتوفر إلا في قليل من الأطعمة ويعتبر معالجا مهما لفقر الدم وتعديل السكر ودعم وظائف الكبد وتخفيض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب ويساعد في القدرة على التحمل وتحسين عملية الهضم والتقليل من الطفرات السرطانية ويعزز جهاز المناعة وإزالة الكلس من الأسنان وذي فائدة للحوامل ومضاد ومكافح للشيخوخة.
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