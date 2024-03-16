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الشمندر العملاق يعاود الظهور بنجران

3/16/2024 11:21:30 PM

(MENAFN- Al Watan) ظهر الشمندر العملاق مجددا بإحدى مزارع الحضن بمنطقة نجران، نظير الأجواء الملائمة والتربة الخصبة والمياه العذبة التي تساعد على نجاح أي منتج داخلي وخارجي ويعتبر الشمندر من المنتجات الزراعية المدموج ما بين الفواكه والخضروات ويتميز بطعمه المميز ولونه الأحمر.
عوامل مساعدة
قال المزارع سداح مانع آل حيدر، تبدأ زراعة الشمندر في أواخر السنة الميلادية ويبدأ حصاده في بداية شهر مارس ويعتبر من المنتجات الزراعية التي تتحمل وجودها داخل التربة لـ6 أشهر دون أن يتأثر بالعوامل المناخية، وتستطيع أن تجنيه في أي وقت وقد ساعد على زراعته وظهوره بهذا الشكل العملاق خصوبة التربة بنجران وقرية الحضن بالذات التي تتميز بنوعية تربتها وعذوبة مياهها وأجوائها الخلابة المساعدة لزراعة كافة المنتجات ونجاحها.
فوائد الشمندر
والشمندر غني بفيتامين (بي) والحديد والبوتاسيوم والماغنيسيوم ويحتوي على عديد من العناصر التي لا تتوفر إلا في قليل من الأطعمة ويعتبر معالجا مهما لفقر الدم وتعديل السكر ودعم وظائف الكبد وتخفيض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب ويساعد في القدرة على التحمل وتحسين عملية الهضم والتقليل من الطفرات السرطانية ويعزز جهاز المناعة وإزالة الكلس من الأسنان وذي فائدة للحوامل ومضاد ومكافح للشيخوخة.

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