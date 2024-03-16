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النصر يكرس عقدته للأهلي

3/16/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) كرس النصر، عقدته للأهلي في جدة، بعدما نجح في التفوق عليه 1 /صفر، لحساب الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعزز العالمي تفوقه على قلعة الكؤوس على ملعب الأخير، الذي لم ينجح في تحقيق الانتصارات خلال آخر 7 مباريات جمعتهما في جدة.
ويعود آخر انتصار حققه الأهلي على ملعبه ضد النصر إلى الـ18 من أكتوبر 2015، بالانتصار 4 /2، لحساب الجولة الرابعة للدوري، ومنذ ذلك الحين، كسب النصر 5 مباريات، وتعادل مرتين.

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