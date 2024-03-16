النصر يكرس عقدته للأهلي

(MENAFN
- Al Watan) كرس النصر، عقدته للأهلي في جدة، بعدما نجح في التفوق عليه 1 /صفر، لحساب الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعزز العالمي تفوقه على قلعة الكؤوس على ملعب الأخير، الذي لم ينجح في تحقيق الانتصارات خلال آخر 7 مباريات جمعتهما في جدة.
ويعود آخر انتصار حققه الأهلي على ملعبه ضد النصر إلى الـ18 من أكتوبر 2015، بالانتصار 4 /2، لحساب الجولة الرابعة للدوري، ومنذ ذلك الحين، كسب النصر 5 مباريات، وتعادل مرتين.
MENAFN16032024000089011017ID1107986104
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.