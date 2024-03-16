Sunday, 17 March 2024 07:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العالمي يطوي معاناة 113 يوما

3/16/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد النصر رقمًا دفاعيًا غائبًا عنه في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد انتصاره الثمين على الأهلي، 1/ صفر، في قمة الجولة الـ24، التي شهدها إستاد الجوهرة، أول من أمس، وطوى 113 يومًا من المشاكل الدفاعية التي هزت أركانه وكلفته الكثير، إلا أنه تلقى صدمتين جديدتين، وتعرض إثنين من أبرز نجومه لإصابات مختلفة، قد تزيد من معاناته في قادم الجولات.
عودة رائعة
حافظ النصر على نظافة شباكه في الدوري لأول مرة منذ مباراة الأخدود التي حسمها 3 /صفر، لحساب الجولة الـ14 للدوري، وتحديدًا في الـ24 من نوفمبر الماضي، أي أن النصر احتاج 113 يومًا ليخرج بشباك نظيفة مجددًا.
ومنذ تلك المباراة، تلقى النصر أهدافًا في 9 مباريات متتالية قبل أن يكسر السلسلة السلبية أمام الأهلي.
وخرج النصر بشباك نظيفة للمرة الخامسة فقط منذ بداية الموسم، علمًا بأن الهلال يتصدر القائمة كأكثر فريق حافظ على نظافة شباكه (13 مرة).
ويعاني النصر من أزمة دفاعية واضحة، إذ استقبل 11 هدفًا في آخر 4 مباريات بكل البطولات قبل مواجهة الأهلي، وربما ساهمت الغيابات التي ضربت الدفاع وحراسة المرمى في هذه الأزمة.
يذكر أن النصر عاد لطريق الانتصارات في الدوري بعد أن تعثر في المباراتين السابقتين بالتعادل مع الحزم والخسارة من الرائد.
ضربتان موجعتان
تلقى مدرب النصر، البرتغالي، لويس كاسترو، صدمتين جديدتين خلال مواجهة الأهلي، بعد خروج اللاعب علي لاجامي متأثرًا بالإصابة، حيث بدا غير قادر على استكمال المواجهة، ليشارك بدلًا منه محمد فتيل، وعدم قدرة عبدالله الخيبري على المشاركة في اللقاء قبل بدايته بدقائق، وجاءت إصابتي لاجامي والخيبري لتزيد معاناة النصر مع الغيابات، في ظل إصابة البرازيلي أندرسون تاليسكا وسلطان الغنام وعبدالإله العمري.
- 113 يومًا احتاجها العالمي للخروج بشباك نظيفة.
- النصر يخرج للمرة الـ5 بشباك نظيفة.
- فارس نجد استعاد نغمة الانتصارات في الدوري بعد تعثر جولتين.
- لاجامي والخيبري يزيدان من معاناة كاسترو.

MENAFN16032024000089011017ID1107986103

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث