العالمي يطوي معاناة 113 يوما

(MENAFN
- Al Watan) استعاد النصر رقمًا دفاعيًا غائبًا عنه في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد انتصاره الثمين على الأهلي، 1/ صفر، في قمة الجولة الـ24، التي شهدها إستاد الجوهرة، أول من أمس، وطوى 113 يومًا من المشاكل الدفاعية التي هزت أركانه وكلفته الكثير، إلا أنه تلقى صدمتين جديدتين، وتعرض إثنين من أبرز نجومه لإصابات مختلفة، قد تزيد من معاناته في قادم الجولات.
عودة رائعة
حافظ النصر على نظافة شباكه في الدوري لأول مرة منذ مباراة الأخدود التي حسمها 3 /صفر، لحساب الجولة الـ14 للدوري، وتحديدًا في الـ24 من نوفمبر الماضي، أي أن النصر احتاج 113 يومًا ليخرج بشباك نظيفة مجددًا.
ومنذ تلك المباراة، تلقى النصر أهدافًا في 9 مباريات متتالية قبل أن يكسر السلسلة السلبية أمام الأهلي.
وخرج النصر بشباك نظيفة للمرة الخامسة فقط منذ بداية الموسم، علمًا بأن الهلال يتصدر القائمة كأكثر فريق حافظ على نظافة شباكه (13 مرة).
ويعاني النصر من أزمة دفاعية واضحة، إذ استقبل 11 هدفًا في آخر 4 مباريات بكل البطولات قبل مواجهة الأهلي، وربما ساهمت الغيابات التي ضربت الدفاع وحراسة المرمى في هذه الأزمة.
يذكر أن النصر عاد لطريق الانتصارات في الدوري بعد أن تعثر في المباراتين السابقتين بالتعادل مع الحزم والخسارة من الرائد.
ضربتان موجعتان
تلقى مدرب النصر، البرتغالي، لويس كاسترو، صدمتين جديدتين خلال مواجهة الأهلي، بعد خروج اللاعب علي لاجامي متأثرًا بالإصابة، حيث بدا غير قادر على استكمال المواجهة، ليشارك بدلًا منه محمد فتيل، وعدم قدرة عبدالله الخيبري على المشاركة في اللقاء قبل بدايته بدقائق، وجاءت إصابتي لاجامي والخيبري لتزيد معاناة النصر مع الغيابات، في ظل إصابة البرازيلي أندرسون تاليسكا وسلطان الغنام وعبدالإله العمري.
- 113 يومًا احتاجها العالمي للخروج بشباك نظيفة.
- النصر يخرج للمرة الـ5 بشباك نظيفة.
- فارس نجد استعاد نغمة الانتصارات في الدوري بعد تعثر جولتين.
- لاجامي والخيبري يزيدان من معاناة كاسترو.
MENAFN16032024000089011017ID1107986103
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.