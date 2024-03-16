انتصارات الزعيم مستمرة
التاريخ
3/16/2024 11:21:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفض الهلال أن تتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية في دوري روشن السعودي للمحترفين، وكافة البطولات، وخطف انتصاره الـ17 على التوالي والـ29 تواليا في جميع المسابقات، عندما تغلب على ضيفه ضمك 1/2، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب المملكة آرينا، في ختام الجولة الـ24 للدوري، سجل للزعيم سالم الدوسري ((79))، وميشايل ديلجادو ((90+2))، ولفارس الجنوب دوماغوج أنتوليتش ((86))، ليرفع الهلال رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الدوري، وظل ضمك على 34 نقطة سابعا.
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