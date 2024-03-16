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الاتحاد يقترب من الأهلي

3/16/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) حافظ الاتحاد على المركز الرابع وقلص الفارق بينه وبين منافسه التقليدي الأهلي إلى 3 نقاط، بعدما قلب الطاولة على مضيفه الفتح الذي تقدم بهدف مبكر، في المواجهة التي شهدها ملعب الأخير، في ختام الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، لينتصر 2/4، سجل للنمور عبدالرزاق حمدالله ((39 ضربة جزاء، 74))، وجوتا ((45+4))، وأحمد الغامدي ((64))، وللنموذجي سالم النجدي ((6))، وسعد الشرفاء ((66))، ليصل العميد إلى 43 نقطة رابعا، وبقي الفتح على 31 نقطة تاسعا.

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