ديربي سلبي
التاريخ
3/16/2024 11:21:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) حسم التعادل السلبي ديربي القصيم الذي جمع الرائد والتعاون، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام الجولة الـ24 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ليصل الرائد إلى النقطة الـ24 في المركز الـ13، وبلغ التعاون النقطة الـ40 خامسا.
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