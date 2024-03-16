السعودية تقيم مأدبة إفطار في أكبر جامع بالهند

(MENAFN
- Al Watan) أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة الملحقية الدينية في الهند، أمس، مأدبة إفطار للصائمين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بالمسجد الجامع بالعاصمة نيودلهي، بحضور الملحق الديني بسفارة المملكة في الهند الشيخ بدر بن ناصر العنزي، وإمام المسجد الجامع أحمد البخاري، وعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات الإسلامية بالهند.
وبلغ عدد المستفيدين من مأدبة الإفطار قرابة 900 صائم وصائمة، حيث عبر الحضور عن سعادتهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين على تنفيذ البرنامج، والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمة الأقليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
كما أقامت الوزارة ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في البوسنة والهرسك، اليوم، مأدبة إفطار للصائمين في قاعة الاحتفالات بفندق ألكسندر بالاس بالعاصمة المقدونية بريشتينا، استفاد منها 700 صائم من الرجال والنساء، بحضور رئيس الوزراء المقدوني طلعت جافيري، ورئيس البرلمان يوفان ميترفسكي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، وسفير الاتحاد الأوروبي دايفيد قير، ورئيس العلماء ومفتي الديار المقدونية الشيخ شاكر فتاحو.
كما حضر المأدبة نائب رئيس الوزراء للاستثمارات فاطمير بوتيكي، ووزير الخارجية بويار عثماني، ووزير العدل كرينار لوقا، ووزير الصحة إيلير داميري، ووزير التعليم العالي ييتون شاكيري، وعدد من الشخصيات السياسية والإسلامية في مقدونيا الشمالية.
وقدم الجميع الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما تقدمه من أعمال في خدمة الإسلام والمسلمين، ولوزارة الشؤون الإسلامية على حرصها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين من التمور وتفطير الصائمين.
وعقب المأدبة قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا درعًا تذكاريًا مقدمًا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لرئيس الوزراء بمقدونيا الشمالية طلعت جافيري.
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