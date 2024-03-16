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السعودية تقيم مأدبة إفطار في أكبر جامع بالهند

3/16/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة الملحقية الدينية في الهند، أمس، مأدبة إفطار للصائمين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بالمسجد الجامع بالعاصمة نيودلهي، بحضور الملحق الديني بسفارة المملكة في الهند الشيخ بدر بن ناصر العنزي، وإمام المسجد الجامع أحمد البخاري، وعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات الإسلامية بالهند.
وبلغ عدد المستفيدين من مأدبة الإفطار قرابة 900 صائم وصائمة، حيث عبر الحضور عن سعادتهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين على تنفيذ البرنامج، والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمة الأقليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
كما أقامت الوزارة ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في البوسنة والهرسك، اليوم، مأدبة إفطار للصائمين في قاعة الاحتفالات بفندق ألكسندر بالاس بالعاصمة المقدونية بريشتينا، استفاد منها 700 صائم من الرجال والنساء، بحضور رئيس الوزراء المقدوني طلعت جافيري، ورئيس البرلمان يوفان ميترفسكي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، وسفير الاتحاد الأوروبي دايفيد قير، ورئيس العلماء ومفتي الديار المقدونية الشيخ شاكر فتاحو.
كما حضر المأدبة نائب رئيس الوزراء للاستثمارات فاطمير بوتيكي، ووزير الخارجية بويار عثماني، ووزير العدل كرينار لوقا، ووزير الصحة إيلير داميري، ووزير التعليم العالي ييتون شاكيري، وعدد من الشخصيات السياسية والإسلامية في مقدونيا الشمالية.
وقدم الجميع الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما تقدمه من أعمال في خدمة الإسلام والمسلمين، ولوزارة الشؤون الإسلامية على حرصها لتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين من التمور وتفطير الصائمين.
وعقب المأدبة قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا درعًا تذكاريًا مقدمًا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لرئيس الوزراء بمقدونيا الشمالية طلعت جافيري.

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