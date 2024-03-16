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توقعات بتحرك جديد لوقف العدوان الإسرائيلي

3/16/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهرت توقعات باستئناف المحادثات المتوقفة الرامية إلى ضمان وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل جدي في قطر وفقًا لمسؤولين مصريين.
وتعد المرة الأولى التي ينضم فيها مسؤولون إسرائيليون وقادة حماس إلى المفاوضات غير المباشرة منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وقدمت حماس للوسطاء اقتراحًا جديدًا لخطة من ثلاث مراحل من شأنها إنهاء القتال.
خطوات الإعادة
وكان الوسطاء الدوليون يأملون في التوصل إلى هدنة مدتها ستة أسابيع قبل بدء شهر رمضان في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن حماس رفضت أي اتفاق لا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو الطلب الذي رفضته إسرائيل.
ولكن في الأيام الأخيرة، اتخذ الجانبان خطوات تهدف إلى إعادة المحادثات، التي لم تنقطع بالكامل، إلى مسارها.
مراحل الخطة
وتتكون الخطة أو المقترح من ثلاثة مراحل؛ المرحلة الأولى ستكون وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، والذي سيشهد إطلاق سراح 35 رهينة – من النساء والمرضى وكبار السن – الذين يحتجزهم المسلحون في غزة مقابل 350 سجينًا فلسطينيًا تحتجزهم إسرائيل.
كما ستطلق حماس سراح ما لا يقل عن خمس جنديات مقابل 50 سجينًا، بما في ذلك بعض الذين يقضون أحكامًا طويلة بتهم الإرهاب، مقابل كل جندي. وقال المسؤولون إن القوات الإسرائيلية ستنسحب من طريقين رئيسيين في غزة وتسمح للفلسطينيين المشردين بالعودة إلى شمال غزة الذي دمره القتال وتسمح بالتدفق الحر للمساعدات إلى المنطقة.
إعادة الإعمار
وقال المسؤولون إنه في المرحلة الثانية، سيعلن الجانبان وقفًا دائمًا لإطلاق النار وستطلق حماس سراح الجنود الإسرائيليين المتبقين المحتجزين كرهائن مقابل المزيد من الأسرى.
وقال المسؤولون إنه في المرحلة الثالثة، ستسلم حماس الجثث التي تحتجزها مقابل قيام إسرائيل برفع الحصار عن غزة والسماح ببدء إعادة الإعمار.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاقتراح بأنه ((غير واقعي)). ومع ذلك، وافق على إرسال مفاوضين إسرائيليين إلى قطر لإجراء مزيد من المحادثات.
وقال المسؤولون المصريون إنه من المتوقع أن تستأنف تلك المحادثات بالرغم من احتمال تأجيلها إلى يوم الاثنين.
ورفضت حكومة نتنياهو الدعوات إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأصرت على أنه يجب عليها أولًا تحقيق هدفها المعلن المتمثل في ((القضاء على حماس)).
خطط عسكرية
وقال مكتب نتنياهو أيضًا في وقت سابق إنه وافق على خطط عسكرية لمهاجمة مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة حيث يلجأ نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني – أكثر من نصف سكان القطاع.
وفر الكثير من الفلسطينيين إلى رفح عندما هاجمت إسرائيل.
وحذرت الولايات المتحدة ودول أخرى من أن العملية العسكرية في رفح قد تكون كارثية، لكن إسرائيل تقول إنها تخطط للمضي قدمًا في تدمير كتائب حماس المتمركزة هناك.
ولم يقدم مكتب نتنياهو تفاصيل أو جدولًا زمنيًا لعملية رفح لكنه قال إنها ستشمل إجلاء السكان المدنيين. وقال الجيش إنه يعتزم توجيه المدنيين إلى ((جزر إنسانية)) في وسط غزة.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تر بعد ((خطة واضحة وقابلة للتنفيذ)) لحماية الأبرياء في رفح من التوغل الإسرائيلي.
- ذكرت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 31553 فلسطينيًا قتلوا في الحرب
- أدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.
- ويعاني ربع سكان غزة من الجوع، بحسب الأمم المتحدة وفي إطار الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة
- افتتحت سفينة طريقًا بحريًا من قبرص يوم الجمعة وأفرغت 200 طن من الإمدادات الإنسانية التي أرسلتها مجموعة الإغاثة العالمية المطبخ المركزي إلى سكان شمال غزة.
- انضمت ألمانيا إلى مجموعة من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة والأردن، في إجراء عمليات إسقاط جوي للمساعدات فوق غزة.

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