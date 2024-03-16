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انتخابات روسيا سخرية وعقوبات وتخريب

3/16/2024 11:21:30 PM
(MENAFN- Al Watan) اقترح المشرعون الروس طرح قانون جديد لمعاقبة مخربي الانتخابات بعقوبات تصل إلى ثماني سنوات في السجن. فيما أدلى الناخبون في أنحاء روسيا بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات التي من المقرر أن تضفي طابعًا رسميًا على ست سنوات أخرى من حكم الرئيس فلاديمير بوتين، فيما سخر الزعماء الغربيون من التصويت ووصفوه بأنه محاكاة ساخرة للديمقراطية.
حالات التخريب
وقال مسؤولون إن التصويت يسير بطريقة منظمة. ولكن بالرغم من الضوابط المشددة، تم الإبلاغ عما لا يقل عن ست حالات تخريب في مراكز الاقتراع يومي الجمعة والسبت، بما في ذلك إلقاء قنابل حارقة وسكب العديد من الأشخاص السائل الأخضر في صناديق الاقتراع.
في حين هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بوتين ساخرًا على ((فوزه الساحق)) في الانتخابات التي كانت لا تزال جارية من الناحية الفنية.
وكنب على منصة التواصل الاجتماعي X((لا توجد معارضة. لا حرية. لا يوجد خيار)).
منافسين رمزيين
ويواجه بوتين البالغ من العمر 71 عامًا ثلاثة منافسين رمزيين من الأحزاب الصديقة للكرملين الذين امتنعوا عن توجيه أي انتقاد له أو لغزوه الشامل لأوكرانيا.
لقد صور بوتين حربه في أوكرانيا، التي دخلت الآن عامها الثالث، باعتبارها معركة وجودية ضد الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية العازمة على تدمير روسيا.
الهجمات الصاروخية
وضربت الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الأوكرانية مرة أخرى عمق البلاد. وقالت تاس إن مجموعة مسلحة حاولت أيضًا اختراق المنطقة الحدودية الروسية من أوكرانيا.

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