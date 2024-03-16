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هجمات الحوثيين تعيد قراصنة الصومال

3/16/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) اعترضت البحرية الهندية، ناقلة بضائع اختطفها قراصنة صوماليون وطالبتهم بالاستسلام.
وقالت في إعلان إنها اعترضت السفينة ((إم في روين))، التي ترفع العلم المالطي بعد أن فتحت النار على سفينة حربية هندية في المياه الدولية. وتراجعت أنشطة القراصنة الصوماليين في السنوات الأخيرة، لكن هناك مخاوف متزايدة من احتمال استئنافها وسط حالة عدم اليقين السياسي والفوضى الأوسع في المنطقة، والتي شملت هجمات على الشحن العالمي من قبل المتمردين الحوثيين
وأضافت البحرية بأنه: ((تم استدعاء القراصنة الموجودين على متن السفينة للاستسلام، والإفراج عن السفينة، وأي مدنيين قد يحتجزونهم ضد إرادتهم))، حيث صعد قراصنة على متن السفينة في 14 ديسمبر، وكان على متنها طاقم من 18 فردًا عندما اختطفت بالقرب من جزيرة سقطرى اليمنية على بعد نحو 240 كيلومترًا (150 ميلا) قبالة الصومال.
وبدأت الهند مؤخرًا في استعراض قوتها البحرية في المياه الدولية، بما في ذلك دوريات مكافحة القرصنة، ونشرها على نطاق واسع بالقرب من البحر الأحمر للمساعدة في حماية السفن من الهجمات أثناء ردع الحوثي.

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