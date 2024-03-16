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العنف والفقر سببا عدم الاستقرار في المثلث الشمالي

3/16/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) غادر أكثر من مليوني شخص ما يسمى ((المثلث الشمالي)) في أمريكا الوسطى، الذي يضم السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، منذ 2019، حيث فر العديد منهم من العنف المزمن وانعدام الأمن والفقر المدقع والكوارث البيئية وغيرها من الصعوبات. ونشأت بعض هذه المشاكل نتيجة عقود من الحرب الأهلية، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
انعدام الأمن
ومنذ 2022، استجابت الحكومات في السلفادور وهندوراس لارتفاع معدلات الجريمة من خلال تطبيق حالات الاستثناء وحملات السجن الجماعي. وقد حظيت هذه السياسات بدعم شعبي، ونالت الفضل في انخفاض معدلات جرائم القتل في كلا البلدين، ولكنها أدت أيضًا إلى تعليق الحريات المدنية، وأدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، وهددت الأعراف الديمقراطية.
تغيرات المناخ
كما تؤدي الأحداث الناجمة عن تغير المناخ مثل الطقس المتطرف، وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، وإزالة الغابات، وارتفاع درجات الحرارة، إلى تفاقم الفقر وعدم الاستقرار في المنطقة. ففي 2020، تسببت الأعاصير الكبرى المتعاقبة في أضرار بمليارات الدولارات بغواتيمالا وهندوراس، مما أدى إلى نزوح نصف مليون شخص وتدمير المحاصيل، وواجه ما يقدر بنحو 7.9 ملايين شخص في المنطقة انعدام الأمن الغذائي في 2021، بينما يحذر الخبراء من أن العواصف ستجلب رياحًا وفيضانات شديدة بشكل متزايد في السنوات المقبلة.
التطورات الأخيرة
وكان التقدم نحو إنشاء اللجنة الدولية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب في هندوراس سببا في رفع الآمال في مكافحة الإفلات من العقاب في ذلك البلد. وفي يوليو 2023، زار خبراء الأمم المتحدة هندوراس لتقييم الأوضاع والتحضير للمفاوضات. مع ذلك، فقد اشتكت بعض جماعات المجتمع المدني من التأخير، ولا تزال المفاوضات بشأن استقلال اللجنة ومدة ولايتها متواصلة بعد مرور عام على توقيع الاتفاق في ديسمبر 2022.
وفي السلفادور، لا يزال عنف العصابات عند مستويات منخفضة تاريخيا. لكن الرئيس السلفادوري، نجيب بوكيلة، يواصل إهدار الديمقراطية في البلاد، وأمضى معظم 2023 في التركيز على تنفيذ المرحلة الخامسة من خطته للسيطرة على الأراضي، المعروفة باسم ((الاستخراج))، التي ركزت على تطويق معاقل العصابات واستئصال المجرمين.
حروب الوكالة
وخلال الحرب الباردة، اجتاحت أمريكا الوسطى حروبا بالوكالة، حيث تنافست الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على النفوذ الإقليمي، خوفًا من انتشار الشيوعية في ساحتها الخلفية، ودعمت الولايات المتحدة شركاءها المفضلين (معظمهم من المستبدين الرأسماليين) في الانقلابات وحركات التمرد والحروب الأهلية، بما في ذلك الحروب التي استمرت عقودا في غواتيمالا (1960 إلى 1996) والسلفادور (1979 إلى 1992). وفي مكان قريب، نفذ الجيش الهندوراسي عدة انقلابات، وحكم البلاد بشكل متقطع من 1955 إلى 1982، وكانت البلاد أيضًا بمثابة نقطة انطلاق للقوات الأمريكية في السبعينيات والثمانينيات. وخلال تلك الفترة، انتشرت الأسلحة غير المشروعة في جميع أنحاء المنطقة.
في الوقت نفسه، في لوس أنجلوس بدأت العصابات العابرة للحدود الوطنية مثل عصابة شارع 18 (باريو 18) ومارا سالفاتروتشا (MS-13) في جذب الغواتيماليين والهندوراسيين والسلفادوريين الذين يعيشون في الولايات المتحدة. قانون الإصلاح
وفي 1996، أقرت الولايات المتحدة قانون إصلاح الهجرة غير الشرعية ومسؤولية المهاجرين، الذي سمح للسلطات بترحيل أعضاء العصابات، بما في ذلك أولئك الذين يتمتعون بوضع قانوني دائم، إلى بلدهم الأصلي بسبب أي ((جناية مشددة)). وطبقت السلطات هذه السياسة بأثر رجعي، بما في ذلك من خلال ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين الذين أنهوا فترات سجنهم. وإجمالا، رحلت الولايات المتحدة ما يقرب من 31 ألف مجرم مدان إلى دول أمريكا الوسطى بين 1996 و2002.
ولم يكن للعديد من المرحلين الشباب أي صلة ببلدانهم الأصلية على الإطلاق، حيث عاشوا معظم حياتهم في الولايات المتحدة، ونشأوا اجتماعيا في ثقافة عنف العصابات.
وبعد أن اندفعوا إلى البلدان التي لا تزال تتعافى من الحرب، استغلوا قوات الشرطة غير الفعالة والسلطات القضائية المتساهلة في تشكيل عصابات محلية، والسيطرة على المناطق التي لا يوجد فيها سوى القليل من الشرطة.
ومنذ ذلك الحين، أدى تدفق مستمر من المجرمين والمهاجرين المرحلين إلى زيادة عدد أعضاء تلك العصابات. وتستهدف العصابات أيضًا الشباب الذين لا يحصلون على تعليم أو عمل (أكثر من 25 % منهم) من أجل تجنيدهم.
ويضطر المستهدفون إما إلى تحمل مبادرات العصابات الوحشية والاستغلال اللاحق أو الفرار.
وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بلغ عدد أعضاء العصابات في المثلث الشمالي عشرات الآلاف، وكان متوسط أعمارهم تسعة عشر عامًا.
تجارة غير مشروعة
وتستفيد عصابات أمريكا الوسطى من التجارة غير المشروعة في الأسلحة والمخدرات، التي ترتبط أحيانًا بالعصابات المكسيكية، وتستغل أيضًا المهاجرين والمقيمين.
وتشمل الإستراتيجيات الشائعة لتلك العصابات إقامة نقاط تفتيش، للمطالبة برسوم المرور، وابتزاز الشركات المحلية، والاستيلاء على المنازل، وتجنيد الشباب، والاعتداء جنسيا على النساء والأطفال.
وفي نهاية المطاف، تجبر التهديدات بالقتل وتجنيد العصابات والابتزاز والعنف العديد من العائلات على الفرار، على الرغم من أن بعض الأولاد والشباب يحتضنون العصابات، الأمر الذي يمكن أن يوفر شعورا بالفخر والانتماء.
معدل الجريمة
واستجابت حكومات المنطقة لارتفاع معدل الجريمة بسياسات ((مانو دورا)) أو ((القبضة الحديدية))، التي كانت تهدف إلى سجن أعداد كبيرة من أفراد العصابات. وعلى الرغم من بعض التحسينات الأولية في الوضع الأمني، سرعان ما أصبحت السجون ساحات قتال مكتظة بين أفراد العصابات، بعدما دأبت السلطات على سجن الأشخاص على أساس مظهرهم الجسدي فقط، وارتكبت أعمال عنف عشوائية في أثناء مداهمة مواقع العصابات المشتبه بها. في الوقت نفسه، تحولت السجون إلى مراكز تجنيد وقيادة للعصابات. ففي السلفادور، نسق أعضاء العصابات ما يقدر بنحو 84% من عمليات الابتزاز من السجن في أوائل 2010.

دور أمريكا في مواجهة المهاجرين:
في عهد إدارة باراك أوباما، قدمت الولايات المتحدة مليارات الدولارات كمساعدات لمشاريع تهدف إلى وقف الهجرة من أمريكا الوسطى.
فشلت مبادرة الأمن الإقليمي لأمريكا الوسطى في الحد من عدد الوافدين إلى حدود الولايات المتحدة، وتزايدت عمليات الترحيل.
تبنت إدارة دونالد ترمب سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه المهاجرين، وقطعت المساعدة للمنطقة في 2019، وطالبت القادة ببذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة.
كما سعى ترمب إلى إبرام اتفاقيات ((دولة ثالثة آمنة)) مع العديد من دول أمريكا اللاتينية، التي كان من شأنها توسيع قدرة السلطات على إبعاد المهاجرين، لكن هذه الدول رفضت المشاركة في نهاية المطاف.
بين مارس 2020 ومايو 2023 نفذت السلطات الأمريكية الباب 42، وهو قانون للصحة العامة نادرا ما يستخدم، لرفض اللجوء لأسباب تتعلق بالوباء.
خففت إدارة جو بايدن القيود التي فرضتها فترة ترمب، وتعهدت بتزويد المثلث الشمالي بمساعدات مشروطة بـ4 مليارات دولار، لكنها واصلت أيضا عمليات الترحيل، وشجعت المكسيك ودول أمريكا الوسطى على الحد من تدفق المهاجرين.

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