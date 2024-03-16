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الطرف الثالث ممنوع من خدمات التوصيل

3/16/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) حذر اتحاد الغرف السعودية المنشآت العاملة في مجال المطاعم والمتاجر التي تقدم خدمة الطلبات عبر تطبيقاتها، من التعامل أو التعاقد مع طرف ثالث لتقديم خدمات التوصيل، دون استيفاء الشروط التي تطلبها أنظمة ولوائح الهيئة العامة للنقل.
سيارات مسجلة
يأتي تحذير الاتحاد، عقب ما تلقته من قبل الهيئة العامة للنقل، والتي تبين لها ـ أي الهيئة ـ من خلال الجولات الرقابية قيام بعض المطاعم والمتاجر بتقديم ((خدمة توصيل الطلبات)) عبر تطبيقاتها الخاصة، وذلك من خلال التعاقد مع شركات غير مرخصة في ((النقل الخفيف للبضائع على الطرق))، وبمركبات غير مرخصة من الهيئة، وأكدت الهيئة أنها في إطار سعيها على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وضبطاً للامتثال فإنه يقتصر التعاقد لتقديم خدمة التوصيل من خلال ((طرف ثالث)) على الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف على الطرق، على أن تكون عمليات التوصيل باستخدام السيارات المسجلة ((نقل عام)) والحاصلة على بطاقة تشغيل سارية من قبل الهيئة، فيما يستثنى من ذلك الدراجات النارية لحين صدور التنظيمات الخاصة بها.
التحقق من الوجهة
يذكر أن الهيئة العامة للنقل أعلنت في يناير 2024 عددًا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان، ومن ضمن تلك القرارات إلزام غير السعوديين من العمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، إضافة إلى تطبيقها لعدد من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجهة لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات، فيما سوف يتم تطبيق تلك القرارات تدريجيا.
من ضوابط دعم نشاط توصيل الطلبات
- سعودي الجنسية (ذكر، أنثى)
- إصدار وثيقة ((عمل حر)) سارية
- ألاّ يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 60
- ألا يكون على رأس العمل في القطاع الخاص أو الحكومي
- إصدار وثيقة تحت نشاط توصيل الطلبات
أبرز تنظيمات هيئة النقل
- ضبط وحوكمة القطاع
- رفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة
- زيادة مستوى الموثوقية والأمان
- السماح بالإعلانات على سيارات النقل
- تحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية
- إلزام الشركات بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها

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