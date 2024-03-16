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10 مناطق بلا مرافق لمراكز القلب

3/16/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مراكز الأورام والقلب والتأهيل الطبي، الأقل مرافق صحية على مستوى المملكة خلال 2022، في وقت خلت 14 منطقة من مرافق مراكز الأورام، و10 مناطق من مرافق مراكز القلب، وحصدت 7 مناطق صفر مرافق صحية لمراكز التأهيل الطبي.
مرافق صحية
كشف تقرير وزارة الصحة لعام 2022 المرافق الصحية بمناطق المملكة، حيث سجلت مراكز الرعاية الصحية الأولية أكثر المرافق على مستوى المراكز والتخصصات بـ2120 مركزا صحيا، وحلت المستشفيات ثانيا بـ287 مستشفى، ومراكز وحدات غسيل الكلى ثالثا بـ222 مركزا، وعيادات الإقلاع عن التدخين رابعا بـ521 عيادة، ومراكز طب الأسنان خامسا بـ44 مركزا.
%20 أورام
سجلت مرافق مركز الأورام الصحية 5 مرافق صحية بـ20 %، وتصدرت مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والطائف، والقصيم، والشرقية أكثر المناطق مرافق صحية لمراكز الأورام، وذلك بمرفق صحي وحيد لكل منها، وحصدت 14 منطقة ممثلة في: المدينة المنورة، والأحساء، وحفر الباطن، وعسير، وبيشة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف، والقريات، والقنفذة ((صفر)) مرافق صحية لمراكز الأورام.
مكة الأكثر
بلغ إجمالي المرافق الصحية لمراكز القلب 11 مرفقا صحيا، واستحوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر من مرافق مراكز القلب بـمرفقين اثنين، وجاءت الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، والأحساء، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران بمرفق صحي وحيد لكل منها، وخلت كل من جدة، والطائف، وحفر الباطن، وبيشة، وتبوك، وجازان، والباحة، والجوف، والقريات، والقنفذة من مرافق مراكز القلب الصحية.
%8 تأهيل
سجلت مرافق مراكز التأهيل الطبي 12 مرفقا صحيا بـ8.33 %، وتساوت مناطق الرياض، ومكة، وجدة، والشرقية، وعسير، وبيشة، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والجوف، والقريات بمرفق صحي وحيد، وخلت الطائف، والمدينة المنورة، والقصيم، والأحساء، وحفر الباطن، وتبوك، والباحة، والقنفذة، وحصدت ((صفر)) مرافق صحية لمراكز التأهيل الطبي.

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