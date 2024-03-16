10 مناطق بلا مرافق لمراكز القلب

(MENAFN
- Al Watan) سجلت مراكز الأورام والقلب والتأهيل الطبي، الأقل مرافق صحية على مستوى المملكة خلال 2022، في وقت خلت 14 منطقة من مرافق مراكز الأورام، و10 مناطق من مرافق مراكز القلب، وحصدت 7 مناطق صفر مرافق صحية لمراكز التأهيل الطبي.
مرافق صحية
كشف تقرير وزارة الصحة لعام 2022 المرافق الصحية بمناطق المملكة، حيث سجلت مراكز الرعاية الصحية الأولية أكثر المرافق على مستوى المراكز والتخصصات بـ2120 مركزا صحيا، وحلت المستشفيات ثانيا بـ287 مستشفى، ومراكز وحدات غسيل الكلى ثالثا بـ222 مركزا، وعيادات الإقلاع عن التدخين رابعا بـ521 عيادة، ومراكز طب الأسنان خامسا بـ44 مركزا.
%20 أورام
سجلت مرافق مركز الأورام الصحية 5 مرافق صحية بـ20 %، وتصدرت مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والطائف، والقصيم، والشرقية أكثر المناطق مرافق صحية لمراكز الأورام، وذلك بمرفق صحي وحيد لكل منها، وحصدت 14 منطقة ممثلة في: المدينة المنورة، والأحساء، وحفر الباطن، وعسير، وبيشة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف، والقريات، والقنفذة ((صفر)) مرافق صحية لمراكز الأورام.
مكة الأكثر
بلغ إجمالي المرافق الصحية لمراكز القلب 11 مرفقا صحيا، واستحوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر من مرافق مراكز القلب بـمرفقين اثنين، وجاءت الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، والأحساء، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران بمرفق صحي وحيد لكل منها، وخلت كل من جدة، والطائف، وحفر الباطن، وبيشة، وتبوك، وجازان، والباحة، والجوف، والقريات، والقنفذة من مرافق مراكز القلب الصحية.
%8 تأهيل
سجلت مرافق مراكز التأهيل الطبي 12 مرفقا صحيا بـ8.33 %، وتساوت مناطق الرياض، ومكة، وجدة، والشرقية، وعسير، وبيشة، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والجوف، والقريات بمرفق صحي وحيد، وخلت الطائف، والمدينة المنورة، والقصيم، والأحساء، وحفر الباطن، وتبوك، والباحة، والقنفذة، وحصدت ((صفر)) مرافق صحية لمراكز التأهيل الطبي.
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