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شقيقان يعشقان تحدي القراءة العربي

3/16/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تفوق الشقيقان عبدالرحمن وهمس عيد بكرين من محافظة أبوعريش على 50 مشاركا ومشاركة في تحدي القراءة العربي بجازان، إذ تصدرا الفائزين على مستوى الذكور والإناث، في منافسات الموسم الثامن، التي اختتمت تصفياتها النهائية بمركز التدريب الكشفي للبنين، والثانوية الرابعة للبنات بجازان.
وشهدت التصفيات النهائية مشاركة 50 طالبا وطالبة، أنهوا قراءة 50 كتابا مختلفا من كافة مكاتب التعليم، ولفت المشارك عبدالرحمن عيد بكرين الأنظار، حيث يدرس بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة صلاح الدين الأيوبي بأبوعريش، وتفوق على الطلاب المشاركين من المرحلتين المتوسطة والثانوية، وحققت شقيقته همس بكرين المركز الأول على مستوى البنات المشاركات، في ظاهرة فريدة تؤكد عشق الطالبين للقراءة.
وأكد تعليم جازان، أن المسابقة هدفت إلى نشر ثقافة القراءة، بما ينعكس إيجابا على تحصيلهم الدراسي خلال مراحل المسابقة، وأسفرت عن تحقيق 10 طلاب وطالبات المراكز الأولى من ضمن 50 مشاركا، مؤكدة أن مشروع تحدي القراءة العربي هو أكبر مشروع عربي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، ويهدف لمشاركة أكثر من مليون طالب من خلال قراءة 50 مليون كتاب في كل عام دراسي.

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