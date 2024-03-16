شقيقان يعشقان تحدي القراءة العربي

(MENAFN
- Al Watan) تفوق الشقيقان عبدالرحمن وهمس عيد بكرين من محافظة أبوعريش على 50 مشاركا ومشاركة في تحدي القراءة العربي بجازان، إذ تصدرا الفائزين على مستوى الذكور والإناث، في منافسات الموسم الثامن، التي اختتمت تصفياتها النهائية بمركز التدريب الكشفي للبنين، والثانوية الرابعة للبنات بجازان.
وشهدت التصفيات النهائية مشاركة 50 طالبا وطالبة، أنهوا قراءة 50 كتابا مختلفا من كافة مكاتب التعليم، ولفت المشارك عبدالرحمن عيد بكرين الأنظار، حيث يدرس بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة صلاح الدين الأيوبي بأبوعريش، وتفوق على الطلاب المشاركين من المرحلتين المتوسطة والثانوية، وحققت شقيقته همس بكرين المركز الأول على مستوى البنات المشاركات، في ظاهرة فريدة تؤكد عشق الطالبين للقراءة.
وأكد تعليم جازان، أن المسابقة هدفت إلى نشر ثقافة القراءة، بما ينعكس إيجابا على تحصيلهم الدراسي خلال مراحل المسابقة، وأسفرت عن تحقيق 10 طلاب وطالبات المراكز الأولى من ضمن 50 مشاركا، مؤكدة أن مشروع تحدي القراءة العربي هو أكبر مشروع عربي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، ويهدف لمشاركة أكثر من مليون طالب من خلال قراءة 50 مليون كتاب في كل عام دراسي.
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