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2311 شكوى تلقتها حماية المستهلك

3/16/2024 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها جمعية حماية المستهلك 2311 شكوى بينما سجلت عدد الشكاوى المعالجة 2274 شكوى وبلغت الاستشارات القانونية المقدمة 2274، وبلغت صحائف الدعوى 9 دعاوى، بينما كان عدد صحائف الدعوى المنتهية 1 صحيفة، وكان عدد العقود والاتفاقيات والإقرارات 4 حسب التقرير السنوي لجمعية حماية المستهلك.
وأشار التقرير إلى أن عدد الساعات التطوعية التي قدمتها الجمعية بلغت 1385 ساعة وعدد المتطوعين 157 متطوعا، والعائد الاقتصادي 52.595 ريالا من مجالات التطوع في المجال الإداري والإحصاء والميداني، وكان النطاق الجغرافي في كل من المنطقة الوسطي، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الغربية.
اختصاصات الجمعية
أوضحت الجمعية أن اختصاصاتها تتمثل في مساندة الجهات الحكومية؛ حيث تسعي لمساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، وإعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات، وتوعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له، واقتراح ودراسة الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها، إضافة لتمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وتلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.
المتسوق السري
تقوم الجمعية؛ ومن خلال خبرتها ومعرفتها بالأساليب المثالية لتجربة المستهلك الشرائية، باتباع عدد من المنهجيات لتقييم رحلة طلب المنتج أو الخدمة وذلك للوصول لتحليل مناسب لتحسين تجربة المستهلك. ويتم تنفيذ الزيارة من خلال متخصصين في مجال التقييم يجمعون بيانات من الأسواق.
مجموعة التركيز
كما تمتلك الجمعية علاقة قوية مع المستهلكين تمكنها من تنظيم مجموعات نقاش مركزة، والتي تقدم قيمة مضافة بفضل دقة المعلومات وآراء المستهلكين التي يتم جمعها حضوريا من المستهلكين. والتي تتيح للمجموعة التعبير عن آرائهم وتوقعاتهم حول المنتج أو الخدمة.
أبحاث السوق
تقوم الجمعية بالاستفادة من البيانات التي يتم جمعها من خلال خدماتها في إعداد البحوث التي تسهم بشكل مباشر في فهم المستهلك، والمنافسين، واحتياجات السوق، والعملاء المحتملين، والفجوات الحالية في السعر والجودة، وبجانب الخدمات البحثية؛ تقدم الجمعية خدمات تحليل وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك من خلال المقارنات المعيارية، وخبرة الجمعية في فهم احتياجات المستهلك.
تصميم الحملات التوعوية
تقوم الجمعية بتصميم الحملات التوعوية وإدارتها ضمن خبرتها بفهم المستهلك واحتياجاته، وذلك لنساهم في تحقيق رؤية ورسالة المنظمة من خلال إيصال الرسائل التوعوية لتحقيق رؤية ورسالة المنظمة وتعزيز مكانتها، وتحسين صورتها الذهنية في المجتمع.
Asf:
عدد الشكاوى= 2311
الشكاوى المعالجة= 2274 شكوى
الاستشارات القانونية= 2274
صحائف الدعوى= 9
عدد صحائف الدعوى المنتهية= 1
عدد العقود والاتفاقيات والإقرارات= 4
عدد الساعات التطوعية التي قدمتها الجمعية = 1385 ساعة
عدد المتطوعين= 157
العائد الاقتصادي= 52.595 ريالا

MENAFN16032024000089011017ID1107986091

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