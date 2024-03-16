2311 شكوى تلقتها حماية المستهلك

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها جمعية حماية المستهلك 2311 شكوى بينما سجلت عدد الشكاوى المعالجة 2274 شكوى وبلغت الاستشارات القانونية المقدمة 2274، وبلغت صحائف الدعوى 9 دعاوى، بينما كان عدد صحائف الدعوى المنتهية 1 صحيفة، وكان عدد العقود والاتفاقيات والإقرارات 4 حسب التقرير السنوي لجمعية حماية المستهلك.
وأشار التقرير إلى أن عدد الساعات التطوعية التي قدمتها الجمعية بلغت 1385 ساعة وعدد المتطوعين 157 متطوعا، والعائد الاقتصادي 52.595 ريالا من مجالات التطوع في المجال الإداري والإحصاء والميداني، وكان النطاق الجغرافي في كل من المنطقة الوسطي، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الغربية. اختصاصات الجمعية
أوضحت الجمعية أن اختصاصاتها تتمثل في مساندة الجهات الحكومية؛ حيث تسعي لمساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، وإعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات، وتوعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له، واقتراح ودراسة الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها، إضافة لتمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وتلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها. المتسوق السري
تقوم الجمعية؛ ومن خلال خبرتها ومعرفتها بالأساليب المثالية لتجربة المستهلك الشرائية، باتباع عدد من المنهجيات لتقييم رحلة طلب المنتج أو الخدمة وذلك للوصول لتحليل مناسب لتحسين تجربة المستهلك. ويتم تنفيذ الزيارة من خلال متخصصين في مجال التقييم يجمعون بيانات من الأسواق. مجموعة التركيز
كما تمتلك الجمعية علاقة قوية مع المستهلكين تمكنها من تنظيم مجموعات نقاش مركزة، والتي تقدم قيمة مضافة بفضل دقة المعلومات وآراء المستهلكين التي يتم جمعها حضوريا من المستهلكين. والتي تتيح للمجموعة التعبير عن آرائهم وتوقعاتهم حول المنتج أو الخدمة. أبحاث السوق
تقوم الجمعية بالاستفادة من البيانات التي يتم جمعها من خلال خدماتها في إعداد البحوث التي تسهم بشكل مباشر في فهم المستهلك، والمنافسين، واحتياجات السوق، والعملاء المحتملين، والفجوات الحالية في السعر والجودة، وبجانب الخدمات البحثية؛ تقدم الجمعية خدمات تحليل وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك من خلال المقارنات المعيارية، وخبرة الجمعية في فهم احتياجات المستهلك. تصميم الحملات التوعوية
تقوم الجمعية بتصميم الحملات التوعوية وإدارتها ضمن خبرتها بفهم المستهلك واحتياجاته، وذلك لنساهم في تحقيق رؤية ورسالة المنظمة من خلال إيصال الرسائل التوعوية لتحقيق رؤية ورسالة المنظمة وتعزيز مكانتها، وتحسين صورتها الذهنية في المجتمع.
Asf:
عدد الشكاوى= 2311
الشكاوى المعالجة= 2274 شكوى
الاستشارات القانونية= 2274
صحائف الدعوى= 9
عدد صحائف الدعوى المنتهية= 1
عدد العقود والاتفاقيات والإقرارات= 4
عدد الساعات التطوعية التي قدمتها الجمعية = 1385 ساعة
عدد المتطوعين= 157
العائد الاقتصادي= 52.595 ريالا
MENAFN16032024000089011017ID1107986091
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