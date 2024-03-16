الأسواق تستسلم لـالفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) اتفق مستثمرون مع توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بأنه سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات فقط خلال العام الحالي، منهيًا بذلك مواجهة استمرت أشهر بين الأسواق والبنك المركزي.

بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تشير إلى أن التضخم الأمريكي مرتفع بشكل عنيد، توقع المتداولون يوم الجمعة ثلاثة تخفيضات فقط في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، وفقًا لبيانات جمعتها“إل.إس.إي.جي”.

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قبل الارتفاع غير المتوقع في معدل التضخم بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء، كان المستثمرون يراهنون على خفض يقارب نقطة مئوية كاملة بحلول ديسمبر.

وفي يناير، كانوا يعتقدون أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة 6 ـ 7 مرات بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية 2024.

قال رئيس قسم الأبحاث لدى“آي.إن.جي”، بادرايك جارفي، إن“السوق استسلم” معتقدًا أن استمرار التضخم أجبر المستثمرين على التراجع.

ويمثل توافق الأسواق مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي بثلاثة تخفيضات من أعلى مستوى له منذ 23 عاماً عند 5.25% إلى 5.5%، تحولاً كبيراً إذ يتكيف المستثمرون مع انخفاض التضخم الأبطأ من المتوقع في عام الانتخابات الأمريكية الحاسم.

“يبدو أنه من المحتمل بشكل متزايد أن ينتهي بنا المطاف بدورة قصيرة وضحلة لخفض أسعار الفائدة هذه المرة”، هذا ما قاله مارك داودينج، كبير مسئولي الاستثمار لدى“أر بي سي بلوباي أسيت مانجمنت”، الذي أفاد أن الفيدرالي ربما لايزال بحاجة إلى إبقاء الفائدة مرتفعة نسبيًا لكبح التضخم.

يذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجتمع الأسبوع الحالي لمناقشة مسار الخفض المستقبلي لأسعار الفائدة وسيُحدث توقعاته لبقية العام، إذ يُتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يعلن قراره في 20 مارس.