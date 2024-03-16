تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 37 سفينة، منها السفينة (OSPREYS)، والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 مترا وعرضها 29 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 29300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.
وذكر المركز – في بيان صادر اليوم – أن حركة الصادر من البضائع بلغت 29 ألفا و244 طنا، تشمل: 2000 طن اسمنت و 1928 طن رمل و 5193 طن جبس معبأ و 4508 طن يوريا و 15615 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع 57 ألفا و110 أطنان، تشمل: 33684 طن قمح و 3650 طن خردة و 2455 طن حديد و 4851 ذرة و 8050 طن سكر و 4420 فول صويا .
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بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 894 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 231 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2048 حاوية مكافئة .
واشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 66 ألفا و459 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88 ألفا و458 طنًا .
ولفت إلى مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2429 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2960 شاحنة.
المصدر:
MENAFN16032024000202011048ID1107986089
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