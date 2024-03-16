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تداول 37 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

3/16/2024 11:21:18 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 37 سفينة، منها السفينة (OSPREYS)، والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 مترا وعرضها 29 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 29300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وذكر المركز – في بيان صادر اليوم – أن حركة الصادر من البضائع بلغت 29 ألفا و244 طنا، تشمل: 2000 طن اسمنت و 1928 طن رمل و 5193 طن جبس معبأ و 4508 طن يوريا و 15615 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع 57 ألفا و110 أطنان، تشمل: 33684 طن قمح و 3650 طن خردة و 2455 طن حديد و 4851 ذرة و 8050 طن سكر و 4420 فول صويا .

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بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 894 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 231 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2048 حاوية مكافئة .

واشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 66 ألفا و459 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88 ألفا و458 طنًا .

ولفت إلى مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2429 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2960 شاحنة.

المصدر:

MENAFN16032024000202011048ID1107986089

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