الصين تحتاج إلى سياسة مالية استباقية لتحقيق أهداف النمو في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شدّد وزير المالية الصيني لان فوان، على الحاجة إلى سياسة مالية استباقية لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق أهداف نموه الاقتصادي لهذا العام.
ذكر لان في مقال نشرته مجلة“تشيوشي” التابعة للحزب الشيوعي الصيني يوم السبت، أن وزارة المالية تعتزم استخدام مجموعة من أدوات السياسة، مثل العجز المالي والسندات المحلية الخاصة والسندات الحكومية الخاصة طويلة الأمد، للحفاظ على مستوى إنفاق مناسب.
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تُضاف تصريحات لان إلى تعهدات كبار المسؤولين الصينيين الذين أكدوا على ضرورة تعزيز الدعم المالي للاقتصاد هذا العام.
حدد القادة في الصين هدف نمو قدره 5% تقريباً لهذا العام، لكن التحديات التي يواجهها الاقتصاد من قطاع العقارات أثارت شكوكاً حول قدرة البلاد على اكتساب الزخم لتحقيق أهدافها التوسعية.
وبينما بدت خطة الموازنة لعام 2024 مقيدة، فإن النظر إلى ما هو أبعد من الأرقام الرئيسية يوضح أن الحزمة قد يكون تأثيرها أكبر مما كان يُعتقد في البداية.
المصدر:
MENAFN16032024000202011048ID1107986087
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