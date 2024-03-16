الصين تحتاج إلى سياسة مالية استباقية لتحقيق أهداف النمو في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) شدّد وزير المالية الصيني لان فوان، على الحاجة إلى سياسة مالية استباقية لمساعدة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق أهداف نموه الاقتصادي لهذا العام.

ذكر لان في مقال نشرته مجلة“تشيوشي” التابعة للحزب الشيوعي الصيني يوم السبت، أن وزارة المالية تعتزم استخدام مجموعة من أدوات السياسة، مثل العجز المالي والسندات المحلية الخاصة والسندات الحكومية الخاصة طويلة الأمد، للحفاظ على مستوى إنفاق مناسب.

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تُضاف تصريحات لان إلى تعهدات كبار المسؤولين الصينيين الذين أكدوا على ضرورة تعزيز الدعم المالي للاقتصاد هذا العام.

حدد القادة في الصين هدف نمو قدره 5% تقريباً لهذا العام، لكن التحديات التي يواجهها الاقتصاد من قطاع العقارات أثارت شكوكاً حول قدرة البلاد على اكتساب الزخم لتحقيق أهدافها التوسعية.

وبينما بدت خطة الموازنة لعام 2024 مقيدة، فإن النظر إلى ما هو أبعد من الأرقام الرئيسية يوضح أن الحزمة قد يكون تأثيرها أكبر مما كان يُعتقد في البداية.

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