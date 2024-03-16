وقف تصاريح الغاز المسال يعرقل مشاريع المنتجين الأمريكيين

MENAFN - Al-Borsa News) أدى تجميد إدارة بايدن منح التراخيص الجديدة لمصدري الغاز الطبيعي المسال ، إلى عرقلة التقدم في المشاريع التي كانت تهدف إلى بدء العمل في نهاية العقد الحالي.

أرجأ العديد من مشتري الغاز الطبيعي المسال توقيع عقود جديدة طويلة الأجل مع المنتجين الأمريكيين لحين توافر المزيد من الوضوح، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

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تجري شركة البترول والغاز الماليزية المملوكة للدولة“بتروناس” محادثات مع“تشينيير إنيرجي” وشركات أخرى، لكنها مترددة في الالتزام لحين الموافقة على التراخيص، حسبما قال الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المناقشات.

وأضافوا أن“جيرا” الواقع مقرها في اليابان، وشركتين على الأقل مقرهما في الصين، تتفحص المشاريع الأمريكية عن كثب قبل المضي قدماً في المفاوضات.

توقفت الولايات المتحدة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء ووقود التدفئة في العالم العام الماضي، عن الموافقة على منح تراخيص جديدة في يناير لدراسة الآثار المحتملة لزيادة إنتاج الغاز وصادراته على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي.

قال مسئول بوزارة الطاقة الأسبوع الماضي إن العملية (وقف منح التصاريح) قد تستمر لأشهر، مما يجعل الأمر صعباً على المنتجين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى تأمين صفقات قبل الحصول على تمويل من البنوك.

قال الأشخاص، إن مشروع“سي بي تو” المرتقب لـ”فينشر جلوبال” للغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لم يحصل على الموافقات المطلوبة للمضي قدماً، ما يعرضه لخطر تأجيل القرار الاستثماري النهائي، وهي خطوة ضرورية قبل بدء أعمال بناء كبرى.

“التأخير يفاقم الأوضاع”

قالت شايلين هاينز، المتحدثة باسم“فينشر جلوبال”:“من المتوقع إنتاج أول شحنة غاز طبيعي مسال في 2026، إذا تحركت الحكومة الفيدرالية للموافقة على المشروع دون المزيد من التأخير”، مؤكدة مجدداً على هدف الشركة المعلن مسبقاً لبدء الإنتاج.

في الوقت نفسه، أرجأت شركة“سيمبرا” بالفعل قرارها الاستثماري بشأن مصنعها في منطقة“كاميرون” المخطط له في لويزيانا، وأجلت شركة“الكومنولث” للغاز الطبيعي المسال بناء محطة تصدير في الولاية.

قال بول فاريلو، رئيس شركة“الكومنولث” ومؤسسها:“كلما طال أمد التوقف، أصبح الأمر أصعب”، كما أوضح أن مطوري المشاريع أصبحوا غير قادرين على الاتفاق على الأسعار التي تعرضها شركات المقاولات، كما يهدد الأمر القدرة على الوفاء بمواعيد التسليم المتفق عليها مع المشترين.

كما توجد مسألة أخرى تتمثل في أن المصدرين الأمريكيين باتوا غير قادرين على تأمين التزامات تمويل الديون الضرورية من البنوك ما لم توافق عليها وزارة الطاقة.

الحصة السوقية

من شأن كل تلك التأخيرات، أن تعرض للخطر مشاريع بمليارات الدولارات تتنافس للاستحواذ على حصة من الطلب العالمي المزدهر.

تشهد قطر والإمارات تطورات متسارعة، من شأنها تقليص حصة الولايات المتحدة من السوق.

لم يشهد الربع الأول من 2024، إبرام صفقات كبيرة، باستثناء اتفاقية صغيرة وقعتها“دلفين” للغاز الطبيعي المسال، والتي حصلت على جميع التراخيص المطلوبة.

بالمقارنة، تم توقيع صفقات طويلة الأجل لاستخراج نحو 8 ملايين طن سنوياً، في الربع الأول من العام الماضي من مشاريع في الولايات المتحدة أو المكسيك.