وزير الصحة يوجه بإعداد خطة متكاملة لتطوير المنشآت الصحية فى الجيزة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، مسئولي الوزارة بإعداد خطة متكاملة لتطوير المنشآت الصحية في محافظة الجيزة؛ لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، يرافقه محافظ الجيزة أحمد راشد، مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد، وذلك ضمن جولته الميدانية، اليوم؛ لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.
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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن الوصف الوظيفي للمستشفى، حيث تم إنشاء المستشفى وفقا لمعايير الاعتماد والجودة، تمهيدا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال المتحدث إن المستشفى يقع على مساحة 19 ألف متر مربع، وبه مبنى رئيسي من 6 طوابق، بطاقة استيعابية 354 سريرا، بينها 50 سرير عناية متوسطة، و9 أسرة عناية مركزة أطفال، و19 حضانة للأطفال المبتسرين و18 سرير عزل و18 عيادة خارجية، وصالة علاج طبيعي بطاقة 10 أسرة، و97 سرير إقامة داخلي، و5 أسرة عناية حروق، و24 سرير عناية مركزة، و6 أسرة عناية مركزة قلب، و10 أسرة بغرف الأشعة، و34 سريرا في غرف التحضير والإفاقة، وتضم 8 غرف عمليات.
وجه الوزير، برفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية القائم بالفعل، والذي يضم 13 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، كما وجه بتوفير نقطة إسعاف داخل المستشفى.
رافق الوزير في جولته: الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة والسكان بالجيزة.
المصدر:
MENAFN16032024000202011048ID1107986085
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