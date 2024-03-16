Sunday, 17 March 2024 07:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصحة يوجه بإعداد خطة متكاملة لتطوير المنشآت الصحية فى الجيزة

3/16/2024 11:21:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، مسئولي الوزارة بإعداد خطة متكاملة لتطوير المنشآت الصحية في محافظة الجيزة؛ لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، يرافقه محافظ الجيزة أحمد راشد، مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد، وذلك ضمن جولته الميدانية، اليوم؛ لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

موضوعات متعلقة ((الطوخى)) للمنتجات الجلدية تسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا أسوان: انتهاء تنفيذ 7 مشروعات بقرى“نصر النوبة” بتكلفة 423.6 مليون جنيه %30 نموًا مستهدفًا فى صادرات“العربية العالمية” لمنتجات الحبوب

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن الوصف الوظيفي للمستشفى، حيث تم إنشاء المستشفى وفقا لمعايير الاعتماد والجودة، تمهيدا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال المتحدث إن المستشفى يقع على مساحة 19 ألف متر مربع، وبه مبنى رئيسي من 6 طوابق، بطاقة استيعابية 354 سريرا، بينها 50 سرير عناية متوسطة، و9 أسرة عناية مركزة أطفال، و19 حضانة للأطفال المبتسرين و18 سرير عزل و18 عيادة خارجية، وصالة علاج طبيعي بطاقة 10 أسرة، و97 سرير إقامة داخلي، و5 أسرة عناية حروق، و24 سرير عناية مركزة، و6 أسرة عناية مركزة قلب، و10 أسرة بغرف الأشعة، و34 سريرا في غرف التحضير والإفاقة، وتضم 8 غرف عمليات.

وجه الوزير، برفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية القائم بالفعل، والذي يضم 13 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، كما وجه بتوفير نقطة إسعاف داخل المستشفى.

رافق الوزير في جولته: الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة والسكان بالجيزة.

المصدر:

MENAFN16032024000202011048ID1107986085

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث