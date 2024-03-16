وزير الصحة يوجه بإعداد خطة متكاملة لتطوير المنشآت الصحية فى الجيزة

MENAFN - Al-Borsa News) وجه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، مسئولي الوزارة بإعداد خطة متكاملة لتطوير المنشآت الصحية في محافظة الجيزة؛ لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، يرافقه محافظ الجيزة أحمد راشد، مشروع إنشاء مستشفى بولاق الدكرور العام الجديد، وذلك ضمن جولته الميدانية، اليوم؛ لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن الوصف الوظيفي للمستشفى، حيث تم إنشاء المستشفى وفقا لمعايير الاعتماد والجودة، تمهيدا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال المتحدث إن المستشفى يقع على مساحة 19 ألف متر مربع، وبه مبنى رئيسي من 6 طوابق، بطاقة استيعابية 354 سريرا، بينها 50 سرير عناية متوسطة، و9 أسرة عناية مركزة أطفال، و19 حضانة للأطفال المبتسرين و18 سرير عزل و18 عيادة خارجية، وصالة علاج طبيعي بطاقة 10 أسرة، و97 سرير إقامة داخلي، و5 أسرة عناية حروق، و24 سرير عناية مركزة، و6 أسرة عناية مركزة قلب، و10 أسرة بغرف الأشعة، و34 سريرا في غرف التحضير والإفاقة، وتضم 8 غرف عمليات.

وجه الوزير، برفع كفاءة مبنى العيادات الخارجية القائم بالفعل، والذي يضم 13 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، كما وجه بتوفير نقطة إسعاف داخل المستشفى.

رافق الوزير في جولته: الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة والسكان بالجيزة.

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