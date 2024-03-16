((إنهانس للاستثمارات المالية)) تؤسس بنك استثمار

MENAFN - Al-Borsa News) أسست شركة إنهانس القابضة للاستثمارات المالية بنك استثمار تابع لها وتنتظرالحصول على رخصة مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال أحمد عقرب، العضو المنتدب لشركة إنهانس القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة انتهت بالفعل من إجراءات التأسيس وتنتظر الحصول على رخصة مزاولة النشاط، متوقعًأ أن تُعطى الرقابة المالية الموافقة وترخيص بنك الاستثمار مطلع الأسبوع الجارى.

موضوعاتالأسهم تتطلع لقوى شرائية تدعم موجة الصعود التوسعات والنقدية محركات نمو ((مصر الجديدة للإسكان)) البورصة تحول دفتها نحو الارتفاع 0.98% بالختام

وأضاف عقرب في تصريحات لـ((البورصة))، أن رأسمال بنك الاستثمار المُصدر يبلغ 50 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المرخص به نحو 500 مليون جنيه.

وتابع أن الشركة مملوكة للصندوق السيادي الليبى عن طريق شركة ليبيا للاستثمار التابعة له والمالكة نحو 76% بطريقة مباشرة، و24% بطريقة غير مباشرة، حيث يملك كلًا من شركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية وشركة أويا للاستثمار العقارى النسبة المتبقية بالتساوى، مشيرًا إلى أن ليبيا للاستثمار تملك هاتين الشركتين.

وتمتلك شركة ليبيا للاستثمارات شركة ليك سايد بالكامل فيما تملك نحو 90% من شركة أويا، ويمتلك الحصة المتبقية من الشركة جهة مصرية.

ولفت إلى أن الشركة تسعى للحصول على كل الرخص الموجودة بالسوق المصرى، وخاصةً رخصة الاشتراك وتأسيس الشركات للشركة القابضة، بالإضافة إلى الرخص المعنية بإدارة صناديق الاستثمار ورخصة إصدار وتأسيس الصناديق، ورخصة إدارة المحافظ المالية، ورخصة أمناء الحفظ.

وأكد على سعيها للحصول على رخصة الترويج والتغطية لبنك الاستثمار والرعاية للشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة ببورصة النيل، لافتًا إلى أن بنك الاستثمار ينوى الاستحواذ علي شركة سمسرة في فترة لاحقة بعد الانتهاء من الحصول علي الرخص السابقة.

ويعتبر الصندوق السيادى الليبى أكبر صناديق الثروة السيادية في إفريقيا، حيث يدير أصولاً تتجاوز قيمتها 68.4 مليار دولار في كل من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وفق آخر تقييم تم إجراؤه في العام 2019.

وأعلن الصندوق السيادي الليبي خلال فعاليات“EECA EXPO 2024” المقام بالقاهرة مؤخرًا، عن رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار للاستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الاستثمارية فى مصر أو فروع المؤسسة الاستثمارية.