((إنهانس للاستثمارات المالية)) تؤسس بنك استثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أسست شركة إنهانس القابضة للاستثمارات المالية بنك استثمار تابع لها وتنتظرالحصول على رخصة مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال أحمد عقرب، العضو المنتدب لشركة إنهانس القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة انتهت بالفعل من إجراءات التأسيس وتنتظر الحصول على رخصة مزاولة النشاط، متوقعًأ أن تُعطى الرقابة المالية الموافقة وترخيص بنك الاستثمار مطلع الأسبوع الجارى.
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وأضاف عقرب في تصريحات لـ((البورصة))، أن رأسمال بنك الاستثمار المُصدر يبلغ 50 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المرخص به نحو 500 مليون جنيه.
وتابع أن الشركة مملوكة للصندوق السيادي الليبى عن طريق شركة ليبيا للاستثمار التابعة له والمالكة نحو 76% بطريقة مباشرة، و24% بطريقة غير مباشرة، حيث يملك كلًا من شركة ليك سايد للاستثمارات السياحية والعقارية وشركة أويا للاستثمار العقارى النسبة المتبقية بالتساوى، مشيرًا إلى أن ليبيا للاستثمار تملك هاتين الشركتين.
وتمتلك شركة ليبيا للاستثمارات شركة ليك سايد بالكامل فيما تملك نحو 90% من شركة أويا، ويمتلك الحصة المتبقية من الشركة جهة مصرية.
ولفت إلى أن الشركة تسعى للحصول على كل الرخص الموجودة بالسوق المصرى، وخاصةً رخصة الاشتراك وتأسيس الشركات للشركة القابضة، بالإضافة إلى الرخص المعنية بإدارة صناديق الاستثمار ورخصة إصدار وتأسيس الصناديق، ورخصة إدارة المحافظ المالية، ورخصة أمناء الحفظ.
وأكد على سعيها للحصول على رخصة الترويج والتغطية لبنك الاستثمار والرعاية للشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة ببورصة النيل، لافتًا إلى أن بنك الاستثمار ينوى الاستحواذ علي شركة سمسرة في فترة لاحقة بعد الانتهاء من الحصول علي الرخص السابقة.
ويعتبر الصندوق السيادى الليبى أكبر صناديق الثروة السيادية في إفريقيا، حيث يدير أصولاً تتجاوز قيمتها 68.4 مليار دولار في كل من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وفق آخر تقييم تم إجراؤه في العام 2019.
وأعلن الصندوق السيادي الليبي خلال فعاليات“EECA EXPO 2024” المقام بالقاهرة مؤخرًا، عن رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار للاستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الاستثمارية فى مصر أو فروع المؤسسة الاستثمارية.
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