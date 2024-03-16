64% تراجعًا فى حمولة قناة السويس أول 13 يوما من مارس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الحمولة المارة بقناة السويس خلال أول 13 يوما من مارس بنحو 64% على أساس سنوى لتصل إلى 23.7 مليون طن مقارنة مع 64.2 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب بيانات منصة“بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد.
وخلال الأسبوع الماضى تزايدت هجمات جماعة الحوثى المدعومة من إيران، والتى تسببت فى تحويل عدد كبير من السفن لمسارها بعيدًا عن البحر الأحمر.
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ومنذ بداية العام انخفضت الحمولة المارة بالقناة نحو 51.6% لتصل إلى 166.2 مليون طن مقارنة مع 343.7 مليون طن.
وتراجعت الحمولة المارة بالقناة إلى 368 مليون طن منذ 19 نوفمبر الماضى وحتى 13 مارس الماضى، مقارنة مع 551.6 مليون دولار.
وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إن إيرادات رسوم العبور من قناة السويس فقدت نحو 50.7% منذ بداية 2024 وحتى 26 فبراير الماضى، مسجلة نحو 724 مليون دولار مقابل 1.469 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
توقع رئيس الهيئة، أن تنخفض الحصيلة العامة من الرسوم خلال العام الجارى إلى 5 مليارات دولار مقابل نحو 10.249 مليار دولار فى 2023، فى حال استمرار توترات البحر الأحمر وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب المندب.
وبحسب بيانات“بورت ووتش” مرت 464 سفينة بقناة السويس خلال أول 13 يوما مقارنة مع 935 سفينة فى الفترة نفسها من العام الماضى، فيما كان عدد السفن المارة منذ بداية العام نحو 2990 سفينة مقارنة مع 5095 سفينة.
ومنذ بداية الهجمات فى 19 نوفمبر بلغ عدد السفن المارة بالقناة نحو 6008 سفينة مقارنة مع 8405 سفينة فى الفترة نفسها من العام الماضى.
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