64% تراجعًا فى حمولة قناة السويس أول 13 يوما من مارس

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الحمولة المارة بقناة السويس خلال أول 13 يوما من مارس بنحو 64% على أساس سنوى لتصل إلى 23.7 مليون طن مقارنة مع 64.2 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب بيانات منصة“بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد.

وخلال الأسبوع الماضى تزايدت هجمات جماعة الحوثى المدعومة من إيران، والتى تسببت فى تحويل عدد كبير من السفن لمسارها بعيدًا عن البحر الأحمر.

موضوعاتتداول 37 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط هل تستطيع قناة السويس تقليل خسائرها جراء أزمة البحر الأحمر؟ “جولدمان ساكس”: الفجوة التمويلية لمصر فى 4 سنوات ستتحول إلى فائض 26.5 مليار دولار

ومنذ بداية العام انخفضت الحمولة المارة بالقناة نحو 51.6% لتصل إلى 166.2 مليون طن مقارنة مع 343.7 مليون طن.

وتراجعت الحمولة المارة بالقناة إلى 368 مليون طن منذ 19 نوفمبر الماضى وحتى 13 مارس الماضى، مقارنة مع 551.6 مليون دولار.

وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، إن إيرادات رسوم العبور من قناة السويس فقدت نحو 50.7% منذ بداية 2024 وحتى 26 فبراير الماضى، مسجلة نحو 724 مليون دولار مقابل 1.469 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

توقع رئيس الهيئة، أن تنخفض الحصيلة العامة من الرسوم خلال العام الجارى إلى 5 مليارات دولار مقابل نحو 10.249 مليار دولار فى 2023، فى حال استمرار توترات البحر الأحمر وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب المندب.

وبحسب بيانات“بورت ووتش” مرت 464 سفينة بقناة السويس خلال أول 13 يوما مقارنة مع 935 سفينة فى الفترة نفسها من العام الماضى، فيما كان عدد السفن المارة منذ بداية العام نحو 2990 سفينة مقارنة مع 5095 سفينة.

ومنذ بداية الهجمات فى 19 نوفمبر بلغ عدد السفن المارة بالقناة نحو 6008 سفينة مقارنة مع 8405 سفينة فى الفترة نفسها من العام الماضى.