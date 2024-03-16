تركيا تطبق قواعد جديدة على بطاقات الائتمان لحماية الليرة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي التركي عن إجراءات جديدة لتقليص الإنفاق على بطاقات الائتمان وتخفيض الطلب على العملات الصعبة قبل الانتخابات المحلية في نهاية الشهر.

رفع البنك المركزي الحد الأقصى الشهري للفائدة على الاقتراض النقدي مقدماً من بطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف، وفقاً لإشعار نشر في الجريدة الرسمية منتصف الليل. ذكرت وكالة الأناضول المملوكة للدولة أن البنك رفع بشكل منفصل الأهداف الشهرية للمقرضين لزيادة حصة الودائع بالليرة.

موضوعاتعضو بـ”المركزي الأوروبي” يتوقع عدة تخفيضات للفائدة هذا العام وقف تصاريح الغاز المسال يعرقل مشاريع المنتجين الأمريكيين الصين تحتاج إلى سياسة مالية استباقية لتحقيق أهداف النمو في 2024

شهدت الليرة تقلبات متزايدة قبل الانتخابات خلال أسبوعين، رغم أن صناع السياسة النقدية يرون أن الطلب على الدولار الأميركي مؤقت، ويتوقعون أن يخف بعد التصويت. تعد الليرة الأسوأ أداءً بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعتها“بلومبرغ” هذا الشهر، حيث خسرت نحو 2.8% مقابل الدولار.

يتعرض البنك المركزي لضغوط أيضاً من أجل رفع سعر الفائدة القياسي بعد أن تسارع التضخم في فبراير أكثر مما توقعه المحللون. يتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند أكثر من 70% في الأشهر المقبلة قبل أن يتباطأ إلى 36% في نهاية العام.

بعد الإعلان عن استكمال دورة التشديد النقدي التي بلغت مدتها ثمانية أشهر ورفع أسعار الفائدة إلى 45%، اختار البنك المركزي استخدام طرق تشديد بديلة لكبح التضخم، حيث كان يصدر القواعد أحياناً عند منتصف الليل.

أثار هذا النهج انتقادات من الاقتصاديين والمصرفيين الذين شبهوا هذه الأساليب بالحقبة السابقة عندما كان يتولى الأمور فريق يتبنى سياسات نقدية غير تقليدية. وعد فريق المسؤولين الجديد، الذين تم تعيينهم بعد الانتخابات في شهر مايو الماضي، بتبسيط مجموعة الإجراءات المتشابكة التي نفذها أسلافهم، بحجة أنها عطلت آلية تحويل الأموال النقدية.

يتوقع كل من“غولدمان ساكس غروب” (Goldman Sachs Group) و”دويتشه بنك” (Deutsche Bank) رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المرتقب الأسبوع المقبل، وهو تغيير عن دعواتهما السابقة للإبقاء عليها عند نفس مستوياتها. أشار“غولدمان ساكس” إلى الضغط المتزايد على الاحتياطيات والليرة والتي تدعم توقعاته بزيادة الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس.

في توجيهاته الأخيرة، قال البنك المركزي إنه“سيتم تشديد السياسة النقدية في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم”.

“نعتقد أن الغرض من رفع الفائدة سيكون في الغالب هو الإشارة إلى أن البنك سيرفع الفائدة إذا لزم الأمر بما يتماشى مع توجيهاته الخاصة، وتجنب خطر التدابير الاحترازية الكلية التي جرى اتخاذها ردّاً على ذلك وتبريرها على أنها عودة نحو سياسة نقدية أقل اتساماً بالطابع التقليدي”، حسبما ذكر محللو“غولدمان”، بمن فيهم كليمنس غراف في تقرير.

قال المحللون:“نعتقد أنه سيكون من المنطقي رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بدلاً من انتظار الانتخابات، ورفع أسعار الفائدة في أبريل كما يتوقع محللون بالإجماع”.

المصدر: