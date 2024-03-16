عضو بـالمركزي الأوروبي يتوقع عدة تخفيضات للفائدة هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أولي رين أن ظروفاً ناشئة ستتيح خفض تكاليف الاقتراض أكثر من مرة خلال العام الجاري، متوقعاً أن تكون أول خطوة من هذا القبيل مع“قرب الصيف”.
قال رين في مقابلة مع قناة“واي إل إي” (YLE TV1) اليوم السبت:“أرى أن اقتراب الصيف هو الوقت المناسب للبدء في تخفيف النهج المتشدد للسياسة النقدية. إذا استقر التضخم بشكل مستدام عند 2%، ولم تظهر أي صدمات سلبية -مثل أزمة الطاقة- فأعتقد أنه بذلك ستكون لدينا متطلبات مسبقة لخفض أسعار الفائدة عدة مرات بمرور الوقت خلال العام الجاري”.
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يقترب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من إجراء أول تخفيض لأسعار الفائدة في يونيو -بمجرد اقتناعهم بأن زيادات أسعار المستهلك ستعود بشكل مستدام إلى 2%. وهذا من شأنه أن يحول النقاش إلى مسار السياسة النقدية إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث يتكهن بعض زملاء رين بالفعل بشأن الاتجاه الذي ستؤول إليه تكاليف الاقتراض في بقية 2024.
جاءت التصريحات الأكثر تحديداً هذا الأسبوع من يانيس ستورناراس من اليونان، الذي أخبر“بلومبرغ” أنه يود رؤية تخفيضين قبل عطلة البنك المركزي الأوروبي في أغسطس، يليهما تخفيضان آخران بنهاية العام.
ورداً على سؤال حول مسار سعر الفائدة، قال رين إنه يفضل التقييم التدريجي بناءً على أحدث البيانات. أضاف:“لدينا الكثير من الاجتماعات، ويمكننا اتخاذ القرار خلال اجتماع تلو الأخر”.
المصدر:
MENAFN16032024000202011048ID1107986081
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