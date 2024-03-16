عضو بـالمركزي الأوروبي يتوقع عدة تخفيضات للفائدة هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) يرى عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أولي رين أن ظروفاً ناشئة ستتيح خفض تكاليف الاقتراض أكثر من مرة خلال العام الجاري، متوقعاً أن تكون أول خطوة من هذا القبيل مع“قرب الصيف”.

قال رين في مقابلة مع قناة“واي إل إي” (YLE TV1) اليوم السبت:“أرى أن اقتراب الصيف هو الوقت المناسب للبدء في تخفيف النهج المتشدد للسياسة النقدية. إذا استقر التضخم بشكل مستدام عند 2%، ولم تظهر أي صدمات سلبية -مثل أزمة الطاقة- فأعتقد أنه بذلك ستكون لدينا متطلبات مسبقة لخفض أسعار الفائدة عدة مرات بمرور الوقت خلال العام الجاري”.

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يقترب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من إجراء أول تخفيض لأسعار الفائدة في يونيو -بمجرد اقتناعهم بأن زيادات أسعار المستهلك ستعود بشكل مستدام إلى 2%. وهذا من شأنه أن يحول النقاش إلى مسار السياسة النقدية إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث يتكهن بعض زملاء رين بالفعل بشأن الاتجاه الذي ستؤول إليه تكاليف الاقتراض في بقية 2024.

جاءت التصريحات الأكثر تحديداً هذا الأسبوع من يانيس ستورناراس من اليونان، الذي أخبر“بلومبرغ” أنه يود رؤية تخفيضين قبل عطلة البنك المركزي الأوروبي في أغسطس، يليهما تخفيضان آخران بنهاية العام.

ورداً على سؤال حول مسار سعر الفائدة، قال رين إنه يفضل التقييم التدريجي بناءً على أحدث البيانات. أضاف:“لدينا الكثير من الاجتماعات، ويمكننا اتخاذ القرار خلال اجتماع تلو الأخر”.

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