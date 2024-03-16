((أبو غالى موتورز)) تعلن أسعار طرازات ((جيلى)) لشهر مارس الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت أسعار طرازات (كول راى، وأوكافانجو، GX3 برو) موديل 2024، لشهر مارس الجارى، بحسب قائمة الأسعار التى أعلنتها شركة ((أبو غالى موتورز))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جيلى )).

وحددت الشركة سعر السيارة ((أوكافانجو)) موديل 2024 كالتالى:

موضوعات“المالية”: الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج 200 ألف جنيه تراجعاً في أسعار سيارات ((تيفولى)) و((XLV)) “عربيات إيجيبت” تخفض أسعار“سانج يونج توريس” 300 ألف جنيه

الفئة الثانية ((Premium)): بنحو 1.880 مليون جنيه.

وتنتمى السيارة ((أوكافانجو)) لفئة السيارات – ذات السبع مقاعد –مزودة بمحرك سعته 1500 سى سى ومحرك كهربى EMS system معا يولدا قوة 190 حصان وعزم دوران 300 نيوتن/متر، بمعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم، بالإضافة إلى ناقل حركة سبع سرعات DCT WET ينقل بسرعة تصل إلى أقل من 0.2 ثانية وتم اختباره لأكثر من 350 ألف كيلومتر وهو ما يزيد عن المتطلبات الأوروبية بنسبة 46%.

أسعار سيارة ((كول راى)) موديل 2024:

الفئة الاولى ((comfort)): بنحو 1.35 مليون جنيه.

الفئة الثانية ((Premium)) بنحو 1.435 مليون جنيه.

الفئة الثالثة ((SPORT)) بنحو 1.585 مليون جنيه.

الفئة الثالثة ((+SPORT)) بنحو 1.660 مليون جنيه.

وتأتى السيارة ((كول راي)) بمحرك 1500 سى سى تربو، ويقدم المحرك قوة 175 حصان، وعزم دوران يصل إلى 255 نيوتن متر، وتصل كول راى إلى سرعة 100 كم/الساعة فى أقل من 7.9 ثانية.

أسعار السيارة“GX3 PRO PREMIUM” موديل 2024:

تأتى السيارة بفئة واحدة من التجهيزات والكماليات بنحو 1 مليون جنيه.

ودُعمت ((GX3 Pro)) بمحرك سريع الدوران من خلال محرك بنوع DVVT سعة 1.5 لتر يولد 103 حصان عند 5.500 RPM وعزم دوران 140 نيوتن متر عند 5500 RPM مما يضمن توفير فى استهلاك الوقود وتسارع مناسب لحجم السيارة مع ناقل حركة CVT بسبع سرعات.

والسيارة تقدم بطول 4.005 متر، وعرض 1.760 متر، وارتفاع 1.575 متر وقاعدة إطارات تبلغ 2.480 متر، بالإضافة إلى عوارض السقف Roof Rack التى تستطيع تحمل وزن حتى 30 كيلو جرام من الأمتعة.