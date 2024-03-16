((أبو غالى موتورز)) تعلن أسعار طرازات ((جيلى)) لشهر مارس الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقرت أسعار طرازات (كول راى، وأوكافانجو، GX3 برو) موديل 2024، لشهر مارس الجارى، بحسب قائمة الأسعار التى أعلنتها شركة ((أبو غالى موتورز))، الوكيل المحلى للعلامة التجارية ((جيلى )).
وحددت الشركة سعر السيارة ((أوكافانجو)) موديل 2024 كالتالى:
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الفئة الثانية ((Premium)): بنحو 1.880 مليون جنيه.
وتنتمى السيارة ((أوكافانجو)) لفئة السيارات – ذات السبع مقاعد –مزودة بمحرك سعته 1500 سى سى ومحرك كهربى EMS system معا يولدا قوة 190 حصان وعزم دوران 300 نيوتن/متر، بمعدل استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم، بالإضافة إلى ناقل حركة سبع سرعات DCT WET ينقل بسرعة تصل إلى أقل من 0.2 ثانية وتم اختباره لأكثر من 350 ألف كيلومتر وهو ما يزيد عن المتطلبات الأوروبية بنسبة 46%.
أسعار سيارة ((كول راى)) موديل 2024:
الفئة الاولى ((comfort)): بنحو 1.35 مليون جنيه.
الفئة الثانية ((Premium)) بنحو 1.435 مليون جنيه.
الفئة الثالثة ((SPORT)) بنحو 1.585 مليون جنيه.
الفئة الثالثة ((+SPORT)) بنحو 1.660 مليون جنيه.
وتأتى السيارة ((كول راي)) بمحرك 1500 سى سى تربو، ويقدم المحرك قوة 175 حصان، وعزم دوران يصل إلى 255 نيوتن متر، وتصل كول راى إلى سرعة 100 كم/الساعة فى أقل من 7.9 ثانية.
أسعار السيارة“GX3 PRO PREMIUM” موديل 2024:
تأتى السيارة بفئة واحدة من التجهيزات والكماليات بنحو 1 مليون جنيه.
ودُعمت ((GX3 Pro)) بمحرك سريع الدوران من خلال محرك بنوع DVVT سعة 1.5 لتر يولد 103 حصان عند 5.500 RPM وعزم دوران 140 نيوتن متر عند 5500 RPM مما يضمن توفير فى استهلاك الوقود وتسارع مناسب لحجم السيارة مع ناقل حركة CVT بسبع سرعات.
والسيارة تقدم بطول 4.005 متر، وعرض 1.760 متر، وارتفاع 1.575 متر وقاعدة إطارات تبلغ 2.480 متر، بالإضافة إلى عوارض السقف Roof Rack التى تستطيع تحمل وزن حتى 30 كيلو جرام من الأمتعة.
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