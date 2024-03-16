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الاتحاد الأوروبي يضغط على مستوردي الغاز الروسي لخفض مشترياتهم في 2024

3/16/2024 11:21:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يمارس الاتحاد الأوروبي“تدريجياً” مزيداً من الضغوط على مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي لخفض مشترياتهم هذا العام، حسبما ذكرت كادري سيمسون، مفوضة الطاقة بالاتحاد.

تأتي هذه الحملة في إطار مساعي أوروبا لتحويل الإمدادات وتقويض تمويل آلة حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزوه الشامل لأوكرانيا في 2022.

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وفي وقت انخفضت تدفقات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى مستويات قياسية، زادت شحنات الغاز الطبيعي المسال. قالت سيمسون إنها ناقشت الأمر أمس الجمعة خلال اجتماع بشأن الطاقة مع الولايات المتحدة، وهي حالياً أكبر مورد للغاز المسال للاتحاد الأوروبي.

أوضحت سيمسون، في رد مكتوب على أسئلة“بلومبرغ” بعد اجتماع مجلس الطاقة الأوروبي الأميركي في واشنطن:“رسالتي كانت أن هذا العام يجب أن يشهد المزيد من الاستقلالية عن الصادرات الروسية”.

أضافت:“نعمل في الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي على زيادة الضغط على اللاعبين الأوروبيين لخفض مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي، ما يؤكد من جديد أن الثقة في الإمدادات الأميركية أمر مهم”.

سيكون لدى حكومات الاتحاد الأوروبي أداة جديدة لوقف مشتريات الشحنات الروسية بعد دخول قانون حيز التنفيذ خلال عدة أسابيع يهدف لتمكين منع مثل هذه التدفقات دون استخدام العقوبات. دعت بعض الدول الأعضاء المفوضية إلى ضمان الاستخدام المنسق للائحة من أجل تجنب تحويل الشحنات إلى الدول المجاورة التي قد تتحرك بسرعة أبطأ.

سيتيح هذا الإجراء لدول الاتحاد الأوروبي منع المصدرين الروس والبيلاروسيين مؤقتاً من حجز سعة البنية التحتية اللازمة لشحنات الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي من أجل حماية مصالحهم الأمنية الأساسية.

أضافت سيمسون:“في الأشهر الأخيرة، رأينا إيرادات روسيا تخفض، لكن لا يزال أمامنا الكثير الذي يتعين القيام به من أجل منع وصول الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الأسواق الأوروبية”.

قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي أيضاً إن الكتلة قادرة على تحمل وقف (الإمدادات عبر) خط أنابيب الغاز الروسي عبر أوكرانيا دون“مخاطر أمنية كبيرة تتعلق بالإمدادات”.

تغطي هذه الشحنات، التي تبلغ حاليا حوالي 14 مليار متر مكعب، غالبية الطلب في النمسا والمجر وسلوفاكيا.

وقالت:“يظل موقف الاتحاد الأوروبي هو أن هناك طرق إمداد بديلة، باستخدام شبكته من الجنوب إلى الغرب، مع الاستفادة من منشآت الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الربط الأخرى.. نواصل العمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأكثر تضرراً لضمان جاهزية البدائل”.

المصدر:

MENAFN16032024000202011048ID1107986079

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