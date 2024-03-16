المسلم بين الإلهامِ بالدعاء وهمِّ الإجابة

من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء والتضرع وإظهار الخشية منه سبحانه والطمع في رحمته وفضله، وهو مخ العبادة ومفتاحٌ كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة، ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: إنِّي لا أَحمِلُ همَّ الإجابة، ولكن همّ ‌الدُّعاء؛ فإذا أُلهِمتُ ‌الدُّعاءَ فإن الإجابة معه.

أما الدعاء في رمضان فقد جاء الأمر فيه بالخصوص في قوله تعالى: "وَإِذَا ‌سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ"،

وقد وردت الىية بعد آيات فرض الصيام في سورة البقرة.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي

هريرة: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك، ولو بعد حين».

وقد قامت الأدلة الاستقرائية على مشروعية الدعاء في أدبار العبادات، فذلك مظنة إجابة.. حيث يقول الله تعالى في محكم كتابه: "فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا"، ومن الذكر الدعاء.

كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذ بن جبل أن يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

ومن القربات ختم القرآن الكريم، حيث يشرع الدعاء بعد ختم القرآن، أو قراءة الورد اليومي من القرآن.

ومن آداب الدعاء ما قاله الإمام النووي: "ينبغي (للعبد) أن يلح في الدعاء، وأن يدعو بالأمور المهمة والكلمات الجامعة، وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المسلمين، وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم، وفي توفيقهم للطاعات، وعصمتهم من المخالفات، وتعاونهم على البر والتقوى، وقيامهم بالحق واجتماعهم عليه، وظهورهم على أعدائهم وسائر المخالفين.

ومن ذلك التوجيه الذي أسداه النبي صلى الله عليه وسلم

لسعد بن أبي وقاص: "يا سعد، أطب مطعمك تكن مُستجاب الدعوة".

ومن الأوقات التي يرجى أن تكون مواضع إجابة: الثلث الأخير من الليل وعند الفطر، وفي يوم الجمعة غجبة لا ترد فيها دعوة.

ويستحب لمن أراد الدعاء أن يتوضأ ويستقبل القِبلة، ويحضر بقلبه ويستشعر الذلة لخالقه، ثم أن يبدأ بتسبيح الله سبحانه

وتمجيده وحمده وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستغفر لنفسه ولوالديه وللمسلمين، ثم يدعو بما شاء ولمن شاء، ويختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،

مع يقين بالإجابة، واستحضار لعظمة الله وأنه سبحانه لا تنفد خزائنه، وأنه يقول للشيء كن فيكون.

لذلك ادع أخي.. فربما بينك وبين ما تريد دعوة صادقة.



