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ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة الشهيد محمد جديد راشد الشحي

3/16/2024 9:13:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، السبت، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة سالم جديد الشحي والدة الشهيد محمد جديد راشد الشحي.

وأعرب سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة قراط في إمارة الفجيرة عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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