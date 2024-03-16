لابيد: لن تنتصر إسرائيل دون إعادة الأسرى من غزة

لابيد: لن تنتصر إسرائيل دون إعادة الأسرى من غزة
التاريخ
3/16/2024 9:06:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال زعيم المعارضة في "إسرائيل" يائير لابيد، السبت، إن "تل أبيب" لن تنتصر في حربها دون إعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
جاء ذلك خلال مشاركته في مظاهرة في تل أبيب، تدعو لإعادة الأسرى.
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