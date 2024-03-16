إسرائيل توبخ السفير الروسي

إسرائيل توبخ السفير الروسي
التاريخ
3/16/2024 8:07:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن الخارجية استدعت السفير الروسي لدى تل أبيب لتوبيخه بسبب تصريحات مسؤولين روس ضد إسرائيل.
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