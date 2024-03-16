عدوان إسرائيلي جوي استهدف مواقع في جنوب سوريا

عدوان إسرائيلي جوي استهدف مواقع في جنوب سوريا
التاريخ
3/16/2024 8:07:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن التلفزيون السوري، فجر الأحد، عن إصابة عسكري بجروح إثر عدوان إسرائيلي جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية.
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