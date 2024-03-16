ترامب: لا أعتقد أنه ستجري انتخابات أخرى في هذا البلد إذا لم نفز بهذه الانتخابات

ترامب: لا أعتقد أنه ستجري انتخابات أخرى في هذا البلد إذا لم نفز بهذه الانتخابات
التاريخ
3/16/2024 8:07:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت : "لا أعتقد أنه ستجري انتخابات أخرى في هذا البلد إذا لم نفز بهذه الانتخابات"، وذلك خلال تجمع انتخابي للحزب في ولاية أوهايو الأميركية.
وكرر ترامب انتقاداته لسياسة إدارة الرئيس الحالي جو بايدن في مجال الهجرة.
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