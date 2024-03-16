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ترامب: لا أعتقد أنه ستجري انتخابات أخرى في هذا البلد إذا لم نفز بهذه الانتخابات

3/16/2024 8:07:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت : "لا أعتقد أنه ستجري انتخابات أخرى في هذا البلد إذا لم نفز بهذه الانتخابات"، وذلك خلال تجمع انتخابي للحزب في ولاية أوهايو الأميركية.

وكرر ترامب انتقاداته لسياسة إدارة الرئيس الحالي جو بايدن في مجال الهجرة.

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