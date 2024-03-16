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«سيل ثرو»: الأداء التسويقي في الإمارات الأكثر تميزاً بالمنطقة

3/16/2024 8:00:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد أنكيت بانسال، خبير التسويق والمؤسس المشارك والمدير العام لشركة ((سيل ثرو)) SellThru أن سوق الإمارات يعكس مزيداً من النضوج من حيث الأداء التسويقي حتى صار الأكثر تميزاً في المنطقة بفضل توفر العديد من المواهب والخبرات، وأضاف ((تمكنت الإمارات بفضل مميزاتها الجذابة من استقطاب العمال المهرة من جميع أنحاء العالم، مما ساهم في تطبيق أفضل الممارسات.

وتتوفر حالياً الفرصة لتحقيق مزيد من النمو من خلال اعتماد تقنيات إدارة علاقات العملاء والتسويق المتكاملة، إلى جانب اكتساب ميزة التحرك السريع. وتبرز إدارة علاقات العملاء وأتمتة التسويق وتحسين محركات البحث، والتي تتعزز من خلال البنية التحتية للبيانات، كعناصر أساسية في هذه المنهجية)).

ويعتقد بانسال أن العلامات التجارية يجب ألّا تكتفي باللحاق بركب تقنيات التسويق للحفاظ على العملاء، ويوضح ذلك قائلاً: ((ينبغي على العلامات التجارية أولاً تشخيص المشكلات التي تواجهها بالاعتماد على قنواتهم التشغيلية، بما يشمل التجارة الإلكترونية والمتاجر التقليدية، والتي تتيح لها التعرف على آراء العملاء. فالعلامات التجارية التي لا تحيط بمثل هذه التفاصيل، تتكبد مزيداً من التكاليف مقابل تقنيات التسويق دون أن تستفيد منها بالقدر الكافي)).

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