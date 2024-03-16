«إنفينيتي» تطلق QX80 بأعلى مستويات السلامة

تواصل إنفينيتي الارتقاء بأداء سياراتها من خلال طراز العام 2024 من سيارة QX80 الرائدة. وتوفر سيارة QX80 للعام 2024 تجربة قيادة مميزة في مختلف الظروف، حيث تجمع سيارة SUV كاملة الحجم بين وظائف الأمان المبتكرة والمحرك فائق القوة.

توفر السيارة تجربة قيادة آمنة، حيث تم تجهيزها بأحدث وظائف السلامة بما فيها أنظمة مساعدة السائق والقدرات التنبؤية لضمان راحة الركاب وسلامتهم على الطريق.

وتم تجهيز سيارة إنفينيتي QX80 بنظام ProACTIVE الذي يتكيف بسهولة مع حركة المرور وتغيير المسار والسرعة، مع ضمان الدعم والتوجيه على الطريق.

وتم التركيز على سلامة الركاب في السيارة بما يتماشى مع التزام العلامة التجارية بأعلى معايير الأمان من خلال تجهيزها بنظام الوسائد الهوائية المتطور من إنفينيتي مع أحزمة الأمان الأمامية التي يتم شدها قبل التصادم.

بالإضافة إلى قدرات الأمان الهائلة، تمتاز سيارة إنفينيتي QX80 للعام 2024 بقوتها الكبيرة، حيث يوفر المحرك ثماني الأسطوانات سعة 5,6 لترات قوة تبلغ 400 حصان وعزم دوران يصل إلى 560 نيوتن متر، وبمجرد ضغط السائق على دواسة السرعة، سيستمتع بتجربة قيادة سلسة وأداء فائق في كل رحلة.