«ون آند أونلي ون زعبيل» يفتتح «لونجيفتي هاب» من كلينيك لا بريري

أعلنت كلينيك لا بريري عن افتتاح مركز لونجيفتي هاب الأول من نوعه في إمارة دبي، في منتجع ((ون آند أونلي ون زعبيل))، والمركز مخصص لتقديم علاجات رائدة، تجمع بين علوم الصحة الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، وحلول العافية المصممة حسب الطلب، كل ذلك بهدف توفير تجربة استثنائية لإطالة العمر، وتعزيز حيوية الجسم.

ويقدم لونجيفتي هاب من كلينيك لا بريري داخل المساحة الحصرية المكونة من ثلاثة طوابق في المنتجع، تجارب عافية مصممة حسب الطلب، ومستوحاة من الخدمات الاستثنائية التي تقدمها العلامة السويسرية الرائدة، والتي تركز على ثلاث ركائز مترابطة: إطالة العمر، والعافية، والجمال.

وقال كريستيان فومادو نائب رئيس منتجع ون زعبيل: ((يعد افتتاح مركز لونجيفتي هاب من كلينيك لا بريري، الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعبيراً عن القيم الأساسية التي نتشاركها مع هذه العلامة السويسرية، من حيث الالتزام بتقديم أرقى الخدمات لضيوفنا المميزين.

من خلال التعاون المتّسق بين العلامتين، نسعى، ولأول مرة في المنطقة إلى توفير رحلات عافية مصممة حسب الطلب، قائمة على أحدث ما توصل إليه العلم، ومعتمدة على النهج الشمولي الذي تتبعه العلامة السويسرية في مجال الصحة والعافية)).

وقال سيمون جيبرتوني الرئيس التنفيذي لكلينيك لا بريري: ((نحن متحمسون لتوسيع مراكز إطالة العمر الخاصة بنا، لتشمل إمارة دبي، والتعاون مع منتجع ون آند أونلي ون زعبيل الشهير.

وبينما نواصل إنشاء مراكز متطورة في جميع أنحاء العالم، يشرفنا التعاون معاً لتقديم برامج ثورية للصحة والعافية، قائمة على ركائزنا الثلاث المترابطة، وهي: إطالة العمر والعافية والجمال)).

ويتألف المركز من 29 غرفة علاج للعافية والعلاجات الطبية الأخرى، إلى جانب ((موفمنت استوديو))، الذي يضم مرافق رياضية متطوّرة، وبار لونجيفتي، وأول مساحة مخصصة لتقييم الحالة الصحية بمؤشر طول العمر في المنطقة.

ضمن هذه المساحة الحصرية المكونة من ثلاثة طوابق، يمكن للضيوف اكتشاف العلاجات الرائدة القائمة على أحدث العلوم الصحية القادرة على إحداث تغييرٍ جذري، بالإضافة إلى خدمات الجمال الرائدة، وحلول العافية الشاملة.